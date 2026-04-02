Intento de rapiña a dos guardias de seguridad en Carrasco terminó con un delincuente baleado y otro detenido

Un intento de rapiña ocurrió en la madrugada de este jueves 2 de abril en Carrasco, cerca de una casa vinculada a la Embajada de Estados Unidos. La residencia está en Teniente Mario Botto Aparicio y General Nariño. Allí, dos guardias de seguridad que custodiaban dentro de un auto "fueron abordados por dos hombres en moto", según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según este relato, uno de los delincuentes amenazó con un arma de fuego y, en consecuencia, uno de los guardias, desde dentro del auto, "efectuó un disparo con el fin de repeler y disuadir el intento de rapiña". Mientras tanto, el otro guardia bajó del auto y también disparó.

Los rapiñeros se dieron a la fuga y a continuación personal de la Seccional 14 logró detenerlos. Uno de los delincuentes tenía una herida de arma de fuego, motivo por el que fue trasladado a un hospital en donde le diagnosticaron el impacto de una bala en la escápula derecha aunque "sin gravedad".

Las dos armas de los guaridas fueron incautadas, así como dos vainas calibre 9mm. También "se preservó la escena donde quedó la motocicleta utilizada por los detenidos". La Fiscalía ya trabaja en el caso.

Patrullero en Uruguay. Foto: archivo El País.

Violencia en el oeste de Montevideo

El de Carrasco no fue el único episodio violento registrado en Montevideo en las últimas horas. La Jefatura informó en el mismo comunicado acerca de otros dos episodios en el oeste: uno en el Cerro y otro en Nuevo París.

En la madrugada de este jueves, en la intersección de las calles Rio de Janeiro y Bélgica, un joven de 18 años sufrió una herida de arma de fuego y se fue a la puerta de emergencias del Hospital del Cerro.

El disparo que sufrió en el abdomen es de gravedad. De todas formas habló con la Policía y aseguró que estaba circulando en la moto de un conocido cuando dos desconocidos se le acercaron en otra moto y, sin mediar palabra, uno de ellos le disparó.

La Policía recorrió la zona pero no encontró "indicios relacionados al hecho". La investigación continúa abierta.

Por otro lado, horas antes, un hombre de 34 años también se presentó en el Hospital del Cerro luego de ser trasladado desde Nuevo París por un taxista. Tenía una herida de arma blanca en el abdomen, pero se encuentra estable.

Dijo a la Policía que estaba "haciendo mandados en la intersección de las calles Emaus y Pasaje F cuando fue abordado por otro hombre" que lo apuñaló "sin mediar muchas palabras".

La víctima corrió hacia la casa de un familiar y llamó a un taxi para ser trasladado.