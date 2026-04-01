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El País Información Policiales

Un repartidor apuñaló y baleó a un hombre de 63 años tras una discusión en el tránsito en Las Acacias

El cruce por una situación de tránsito derivó en un violento episodio en el cruce de Camino Corrales y Luis Galvani. El agresor fue detenido y se le incautó una pistola, un revólver y un cuchillo.

El País
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01/04/2026, 16:59
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Hombre herido con arma de fuego y arma blanca tras discusión en Las Acacias
Policías del Grupo de Intervención de la Guardia Republicana en operativo policial.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Un hombre de 63 años resultó herido de arma blanca y de fuego este miércoles al mediodía en el barrio Las Acacias. El crimen se produjo tras una discusión de tránsito que derivó en un violento episodio en el cruce de las calles Camino Corrales y Luis Galvani, en el barrio Las Acacias.

El hecho se originó tras una discusión entre un repartidor de comida y el conductor de un auto. En el cruce mencionado el conductor de la moto atacó al otro hombre con un cuchillo, provocándole una herida, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

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El delivery, de 27 años, se retiró momentáneamente del lugar, regresó con un arma de fuego y efectuó un disparo contra el conductor del automóvil.

La víctima fue trasladada de urgencia a la policlínica de Capitán Tula. Un familiar indicó que se encuentra estable y que, en principio, la bala “entró y salió” sin afectar órganos vitales. Está previsto que se lo traslade al Hospital Militar. La Policía detuvo al presunto agresor e incautó el arma utilizada en el ataque.

Al delivery se le incautó: un revólver calibre 38 mm sin numeración visible, cinco cartuchos calibre 38 mm, una pistola calibre 22 mm sin numeración visible, un cuchillo de 15 cm de hoja u una moto marca Star color rojo con canasto de igual color.

En el caso trabaja la Fiscalía de Flagrancia de 4.º Turno, mientras que la Fiscalía de Homicidios de 1er. Turno fue enterada de la situación. La investigación continúa con pericias y otras diligencias dispuestas por las autoridades competentes.

Policía frente a un patrullero.
Policía frente a un patrullero.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.
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