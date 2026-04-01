"Me siento orgulloso": inauguran nueva planta de elaboración de alimentos construida por reclusos del exComcar

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) inauguró este martes una planta de elaboración de alimentos en el predio de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar). "Es una obra de largo aliento que implicó el rediseño integral del proceso", dijo la directora Ana Juanche y destacó que el proceso comenzó durante la anterior administración.

La cúpula del Ministerio del Interior, encabezada por su titular, Carlos Negro, estuvo presente en la nueva planta situada dentro del predio de la cárcel. Previo al corte de la cinta, del que también participó la subdirectora de Interior, Gabriela Valverde, Juanche dio un breve discurso en el que brindó detalles sobre la obra.

"Brindar una alimentación adecuada a los privados de libertad es una obligación del Estado", dijo y remarcó la importancia del trabajo de los reclusos para su posterior reinserción en la sociedad. "Una alimentación adecuada también contribuye a la convivencia", destacó.

Según relató Juanche, se trata de un proceso que comenzó durante la pasada administración. En 2022 se realizaron las primeras reformas en el economato de la cárcel (donde se almacenan los alimentos secos) y en 2023 se redimensionó el proyecto, iniciando con las obras estructurales.

La construcción de la planta tuvo un presupuesto cercano a los $ 5.600.000, aunque se consiguió reducir el costo gracias a materiales de reformas previas.

Los trabajos, que fueron supervisados por un arquitecto, fueron llevados adelante por personal policial especializado y reclusos del polo industrial. Estos consistieron en la construcción de doce quemadores sobre estructuras empotradas en el suelo, el revestimiento del piso, conexión de gas, instalación de extractores y campana de cocina, instalaciones eléctricas e iluminación.

Para distribuir el alimento a los diferentes módulos se utilizará un camión con zorra y dos motocarros. Allí trabajarán 60 reclusos por turno, produciendo alimentos tres veces al día. Los seleccionados son capacitados en producción de alimentos y reciben capacitaciones de UTU o de la Universidad de la República.

Juanche detalló en una rueda de prensa posterior al evento que se están construyendo cuatro cocinas descentralizadas, nuevos salones de visitas y áreas programáticas. Estas son parte de de un conjunto de "medidas urgentes" que el INR comenzó en junio de 2025 y que tienen un presupuesto de US$ 3.000.000.

Nueva planta de elaboración de alimentos en exComcar. Foto: Leonardo Maine.

"Recuperar el sentido de propósito"

Uno de los aspectos destacados por Juanche durante su discurso fue la necesidad de que los reclusos trabajen y cumplan con distintas actividades para "recuperar el sentido de propósito".

Luego de la inauguración, habló con la prensa José González, uno de los privados de libertad que participó en la construcción de la nueva planta. Si bien él ya sabía soldar y se desempeñaba como mecánico, dentro de la cárcel aprendió distintas competencias. Uno de sus principales "maestros" fue otro preso que actualmente se encuentra en libertad.

"Estoy muy orgulloso de mi mismo, de haber aprendido cosas que no sabía", aseguró y destacó la importancia de mantener la cabeza "fuera de la cárcel". "Lo bueno es tener ganas de salir adelante, se conversa mucho entre compañeros acá adentro", aseguró.