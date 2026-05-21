Peñarol vs. Corinthians en vivo por Copa Libertadores: el Indio Fernández es baja para enfrentar al Timao

Seguir en la Copa Libertadores es el gran objetivo de Peñarol y sabe que para mantener la ilusión de avanzar a los octavos de final solo le sirve ganar ante Corinthians (21:30 - ESPN y Disney+) al que enfrentará en el Campeón del Siglo.

En la última posición, con dos puntos, los dirigidos por Diego Aguirre no pueden dejar más puntos y por eso solo le sirve sumar de a tres. Ganarle al Timao y a Santa Fe y que Platense pierda en Brasil en la última fecha es la única combinación de resultados que le sirve al Mirasol.

Para este partido, el Carbonero recupera varios futbolistas importantes porque Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Eric Remedi, Eduardo Darias y Luis Angulo vuelven a estar a disposición del cuerpo técnico.