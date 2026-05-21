Peñarol vs. Corinthians en vivo por Copa Libertadores: el Indio Fernández es baja para enfrentar al Timao

Seguir en la Copa Libertadores es el gran objetivo de Peñarol y sabe que para mantener la ilusión de avanzar a los octavos de final solo le sirve ganar ante Corinthians (21:30 - ESPN y Disney+) al que enfrentará en el Campeón del Siglo.
En la última posición, con dos puntos, los dirigidos por Diego Aguirre no pueden dejar más puntos y por eso solo le sirve sumar de a tres. Ganarle al Timao y a Santa Fe y que Platense pierda en Brasil en la última fecha es la única combinación de resultados que le sirve al Mirasol.
Para este partido, el Carbonero recupera varios futbolistas importantes porque Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Eric Remedi, Eduardo Darias y Luis Angulo vuelven a estar a disposición del cuerpo técnico.
Peñarol vs. Corinthians:
Peñarol (probable): Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte/Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Brian Barboza, Eduardo Darias, Eric Remedi/Diego Laxalt, Jesús Trindade, Gastón Togni; Leandro Umpiérrez; Matías Arezo. D.T. Diego Aguirre
Corinthians (probable): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; André Luiz, Raniele; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Jesse Lingard; Yuri Alberto. D.T. Fernando Diniz
Hora: 21:30
Cancha: Estadio Campeón del Siglo
Televisa: ESPN y Disney+
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Asistentes: Claudio Urrutia y Juan Serrano (Chile)
Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)
VAR: Juan Lara y Edson Cisternas (Chile)
El Indio Fernández es baja para esta noche
En la previa del partido se confirmó que Nicolás "Indio" Fernández no será de la partida por lesión. El volante central, que apuntaba a titular, le podría dejar su lugar a Eduardo Darias.
La nómina de Diego Aguirre con regresos muy importantes
Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Eric Remedi, Eduardo Darias y Luis Angulo vuelven a la lista de convocados de Peñarol que confeccionó Diego Aguirre de cara al partido frente a Corinthians.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Corinthians 🇧🇷, por la Fecha 5 del Grupo E de la Copa CONMEBOL @Libertadores.— PEÑAROL (@OficialCAP) May 21, 2026
Suspendido: Lucas Ferreira. pic.twitter.com/RvDcyP2mF9
¿Cómo está el Grupo E de Copa Libertadores?
Se enfrentan el líder y el escolta porque Corinthians visita a Peñarol que aunque está último en su grupo todavía se ilusiona con la clasificación luego de la derrota de Platense con Independiente Santa Fe.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Corinthians!
En el Estadio Campeón del Siglo se cierra la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores donde Peñarol recibe a Corinthians sabiendo que está obligado a ganar para mantener la chance de clasificar a octavos de final.