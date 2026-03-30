Presos fingieron desmayo para salir del módulo y matar a otro; irán a prisión preventiva tras cumplir sus penas

Tres reclusos fueron formalizados por haber asesinado a otro de 20 años dentro de la cárcel de Punta de Rieles. Uno de ellos simuló que se había desmayado (en complicidad con los otros dos), pero luego de cruzar la puerta del módulo, se incorporó y atacó con cortes carcelarios a la víctima.

El episodio ocurrió el 27 de agosto del año pasado, cuando los involucrados se encontraban recluidos en la Unidad N° 1 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En la tarde, sobre las 16:00, dos presos pidieron permiso para ir a la enfermería argumentando que un tercero (a quien cargaban) se había desmayado.

Tras recibir el permiso, salieron del módulo en el que se encontraban. En ese momento pusieron en marcha la próxima fase de su plan. Quien supuestamente se había desmayado se incorporó y los tres se acercaron a las ventanas del módulo, desde donde otros presos les entregaron cortes carcelarios.

El objetivo de los delincuentes era un joven de 20 años, que en ese momento estaba volviendo de realizar actividades educativas. Cuando se percató de la situación, él también se acercó a la ventana y tomó un corte carcelario, comenzando una pelea uno contra uno con el que había disimulado el desmayo.

Edificio de la Fiscalía General de la Nación en Ciudad Vieja (Montevideo). Foto: Estefanía Leal

Del grupo de tres agresores, dos se quedaron observando, mientras su compañero apuñalaba en el pecho a la víctima. Si bien el joven herido fue trasladado a la enfermería, falleció.

Según relató el equipo fiscal de Homicidios de 2do Turno durante la audiencia de formalización, el hecho quedó “totalmente filmado, donde surge plenamente la identificación de los imputados y su participación en el homicidio”. También cuentan con testigos presenciales.

Actualmente, los tres involucrados fueron separados y repartidos en distintos centros carcelarios mientras cumplen el resto de sus condenas por las que ya se encontraban recluidos. Por este caso, todos fueron imputados por un delito de homicidio y se dispuso que (luego de cumplir con sus respectivas penas) cumplan 30 días de prisión preventiva. Esto se determinó con el objetivo de evitar una posible fuga al momento de quedar en libertad.

“Lamentablemente a veces las comunicaciones no son como deben ser, y Fiscalía se entera que quedaron libres cuando ya cumplieron la pena o por alguna otra causa”, argumentó el equipo fiscal al solicitar la medida, la cual fue admitida por la jueza Laura Sunhary.

Apelaron los dos delincuentes que se quedaron observando la pelea. La postura de su defensa fue que el riesgo de fuga no existe, ya que ambos tienen varios meses de condena por delante, lo que asegura su sujeción a la causa por el homicidio.

Recorrida por la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad (UIPPL) de Punta de Rieles, Foto: Estefanía Leal

Por su parte, Fiscalía se mantuvo en la posición inicial: señaló la peligrosidad de los delincuentes y argumentó que ninguno de ellos contaba con trabajo formal antes de ingresar a prisión, así como tampoco consta que tuvieran un domicilio fijo.

“Se trata de un hecho gravísimo, porque es un homicidio dentro de un establecimiento carcelario, con evidencias bastante grandes y objetivas. Es cierto, podría llegarse a un acuerdo abreviado con la Fiscalía y resolverse el proceso de manera rápida, tal vez antes de que recuperen la libertad. Pero eso no se sabe y puede haber un juicio oral”, argumentó el equipo fiscal.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno falló a favor de Fiscalía, asegurando que el riesgo de fuga quedó “suficientemente acreditado” y que no es posible prever el día en el que van a quedar en libertad.

Además, consideró que los imputados “evidencian cierta peligrosidad” y que “son personas que no acatan las reglas que se les imponen”.

A pesar de fallar en su contra, los ministros manifestaron “entender” los argumentos de la defensa, según dice la sentencia.

En 2025 hubo 16 asesinatos en centros carcelarios

El homicidio en la cárcel de Punta de Rieles por el que fueron imputados los tres delincuentes fue uno de los 16 asesinatos ocurridos en centros penitenciarios el año pasado. Se trata de la misma cantidad que en 2024. Varios episodios similares ocurrieron durante 2025 en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar). Uno de ellos se dio en noviembre, cuando un joven de 27 años murió por puñaladas en el abdomen.