"Coco" Parentini volverá al Penal de Libertad tras denuncia por "trato cruel" en cárcel de máxima seguridad

El conocido barrabrava de Peñarol, Erwin "Coco" Parentini, volverá al Penal de Libertad (Unidad Penitenciaria n.º 3), luego de que su defensa, a cargo del abogado Sebastián Puppo, denunciara "trato cruel" durante su reclusión en la Unidad 25 de máxima seguridad. Ante esta situación se presentó un recurso de habeas corpus, que fue de recibo para la Justicia.

Este jueves se realizó una audiencia judicial en la que participaron autoridades de la Unidad 25 de máxima seguridad, del Penal de Libertad y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Ana Juanche, informó Puppo a El País.

En la resolución judicial, a la que accedió El País, se dio lugar al recurso y se dispuso "el traslado inmediato" de Parentini con sus pertenencias a la Unidad 3 (Penal de Libertad). "Deberá ser alojado por el INR en lugar y condiciones que aseguren que no podrá incurrir en conductas como las ´sospechadas´ por la Dirección General de Seguridad en el Deporte, ni cualquiera otra que atente contra la sociedad", indicó el texto.

El pasado lunes la defensa de Parentini elevó un recurso de habeas corpus denunciando un agravamiento arbitrario en las condiciones de reclusión de su cliente. Según el abogado Sebastián Puppo, el interno fue víctima de un régimen de aislamiento extremo en la unidad de máxima seguridad donde permanece desde hace más de cinco años, una situación que calificó como un "trato cruel" y fuera de los protocolos habituales para otros reclusos de similar perfil.

El conflicto legal escaló luego de que Parentini fuera trasladado brevemente al Penal de Libertad tras presentar buena conducta, para ser reintegrado apenas siete días después a la Unidad 25.

"Lo habían enviado al Penal de Libertad por la buena conducta que venía teniendo y a los siete días lo volvieron a llevar a la Unidad 25 de máxima seguridad por una ´supuesta´ amenaza a (Ignacio) Ruglio", explicó Puppo, en relación a una presunta amenaza al presidente carbonero.

Complejo Penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez del Instituto Nacional de Rehabilitación. Foto: Estefanía Leal

El recurso de habeas corpus y el aislamiento en la Unidad 25

Puppo enfatizó que el régimen de permanencia de Parentini en la cárcel de máxima seguridad excede los plazos comunes aplicados a otros internos que han cometido delitos desde el sistema penitenciario. "Varios presos que han cometido delitos desde la cárcel estuvieron en la Unidad 25, pero unos meses, después lo mandaron otra vez para el Penal y a Parentini lo tienen ahí", afirmó.

Parentini está preso por el asesinato del hincha de Nacional Lucas Langhain en 2019 y el ataque que sufrió un hincha de Flamengo en Montevideo en 2021, además de otros delitos previos.