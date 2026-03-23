Erwin "Coco" Parentini: su defensa denuncia "trato cruel" durante su reclusión y presenta habeas corpus

La defensa de Erwin "Coco" Parentini, el conocido barrabrava de Peñarol, elevó un recurso de habeas corpus denunciando un agravamiento arbitrario en las condiciones de reclusión de su cliente. Según el abogado Sebastián Puppo, el interno es víctima de un régimen de aislamiento extremo en la unidad de máxima seguridad donde permanece desde hace más de cinco años, una situación que califica como un "trato cruel" y fuera de los protocolos habituales para otros reclusos de similar perfil.

El conflicto legal escaló luego de que Parentini fuera trasladado brevemente al Penal de Libertad tras presentar buena conducta, para ser reintegrado apenas siete días después a la Unidad 25, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó a El País su abogado.

"Lo habían enviado al Penal de Libertad por la buena conducta que venía teniendo y a los siete días lo volvieron a llevar a la Unidad 25 de máxima seguridad por una ´supuesta´ amenaza a (Ignacio) Ruglio", explicó Puppo, en relación a una presunta amenaza al presidente carbonero.

El recurso de habeas corpus y el aislamiento en la Unidad 25

Puppo enfatizó que el régimen de permanencia de Parentini en la cárcel de máxima seguridad excede los plazos comunes aplicados a otros internos que han cometido delitos desde el sistema penitenciario. "Varios presos que han cometido delitos desde la cárcel estuvieron en la Unidad 25, pero unos meses, después lo mandaron otra vez para el Penal y a Parentini lo tienen ahí", afirmó.

"No le encontraron celular, no le encontraron cuchillos, no le encontraron armas, no le encontraron droga. Estuvieron una hora haciendo la requisa y no le encontraron absolutamente nada", aseguró Puppo a Subrayado, remarcando que el castigo carece de pruebas materiales que lo sustenten.

Parentini está preso por el asesinato del hincha de Nacional Lucas Langhain en 2019 y el ataque que sufrió un hincha de Flamengo en Montevideo en 2021, además de otros delitos previos.