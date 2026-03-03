Contra el crimen organizado: gobierno anunció construcción de dos cárceles de máxima seguridad

El presidente Yamandú Orsi anunció la creación de dos cárceles de máxima seguridad. Indicó que este año comenzarán a construirse. Estarán caracterizadas por “estrictos controles” y “tecnología de punta”. Sus habitantes serán “personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública”.

Con estos dos centros de reclusión nuevos Uruguay pasará a tener tres cárceles de máxima seguridad. La ya existente es la Unidad 25, ubicada en el predio de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar). Se trata de un centro que tiene plazas para aproximadamente 50 presos y tiene una dirección independiente a la del ex Comcar.

Fue reinaugurada en el periodo pasado (antes estaba allí el llamado módulo 12) y se caracteriza por el aislamiento de los reclusos. Cada uno allí tiene su celda y cuenta con inhibidores para que no puedan usar celulares.

Alojan allí a presos de extrema peligrosidad y si bien hay personas que cumplen la mayoría de su condena ahí, hay otros que van rotando dependiendo de las circunstancias. Estuvieron alojados en esas celdas Erwin “Coco” Parentini (barrabrava de Peñarol condenado por ordenar un homicidio), Ricardo “Ricardito” Cáceres (condenado por delitos de narcotráfico) y hombres de nacionalidad croata asociados a grandes cargamentos de droga, entre otros. Cuando hay episodios violentos en la cárcel -como homicidios múltiples- se ha alojado, durante algunas semanas, a los sospechosos en este centro.

El anuncio de Orsi se da en un contexto particular. Tras la captura de Luis Fernando Fernández Albín (acusado de liderar el narcotráfico en el país), Interior decidió no alojarlo en la Unidad 25 sino en el Centro de Derivación y Diagnóstico de la cárcel de Punta de Rieles, donde los presos suelen estar unos pocos días. Pocos días después de que Fernández Albín fuera encarcelado, el ministerio actualizó su protocolo de custodia a presos de alto perfil.