Gran operativo policial: 38 detenidos y 31 allanamientos tras descubrir red que operaba en cinco departamentos

Un homicidio y la posterior condena de los responsables fue el punto de partida para que la Jefatura de Policía de Colonia iniciara el "operativo Anfisbena", cuya investigación logró determinar que dicho crimen estaba vinculado a un negocio de tráfico de drogas que involucraba a varias personas en distintos puntos de Uruguay.

El mencionado homicidio ocurrió en Colonia a fines de octubre de 2025. Allí, la policía del departamento detuvo a dos hombres, que posteriormente fueron llevados ante la Justicia y condenados. Durante el lapso de la investigación, se pudo determinar que un grupo de personas privadas de libertad lideraban una organización delictiva desde distintas cárceles del país.

En primera instancia, la Justicia había dispuesto el análisis de varios celulares que fueron incautados a privados de libertad y a otro detenido detenido en noviembre, que determinó su participación en la organización.

Tras entregar el análisis y la información a la Justicia, se realizaron una totalidad de 31 allanamientos en Montevideo, Colonia, Río Negro, Durazno y Canelones y se detuvieron a 38 personas.

Jefe de Policía de Colonia no descarta vínculo con organizaciones mas fuertes

"Esta es una operación que venimos trabajando hace seis meses", dijo en rueda de prensa el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa.

El jerarca dijo que la investigación implicó "escuchas", que revelaron que tres organizaciones criminales lideradas por cuatro personas que operaban el negocio desde el Penal de Libertad, la unidad penitenciaria Santiago Vázquez (ex Comcar) y la Cárcel de Mujeres del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Paulo Costa, Jefe de Policía de Colonia, en rueda de prensa. Foto: Captura

Con respecto a los bienes incautados, Costa dijo que hubo "armas, sustancias estupefacientes, vehículos y celulares".

"Como este operativo apunta al narcotráfico y lavado de activos, la investigación continúa porque se realizarán audiencias y eso va a determinar la continuación y cierre del operativo", agregó Costa.

Ante la consulta de cómo los criminales pudieron liderar una organización criminal desde prisión, el jefe coloniense dijo que el INR "funciona aparte de nosotros".

"Nosotros operamos sobre la problemática en sí, de alguna forma esa respuesta no la puedo brindar, porque operamos sobre el conflicto", subrayó.

Además, Costa fue consultado si esta agrupación criminal tiene algún tipo de vínculo con otras como la del narcotraficante Sebastían Marset o los Albín. En ese sentido, sostuvo que "al momento" no cuentan con esa información.

"Pero en esto hay muchas ramificaciones, estos delitos de lucro son tejidos que están muy expandidos, es lo que puedo decir al momento", concluyó.