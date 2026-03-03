Ministerio de Justicia: oposición critica “cortina de humo” por desaprobación del gobierno y “capricho” de Díaz

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este lunes el envío en los próximos días al Parlamento del proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. En la oposición se critica tanto la iniciativa en sí, como las circunstancias del anuncio y la figura del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, detrás de la iniciativa.

La propuesta del Ministerio de Justicia fue uno de los compromisos de campaña de Orsi, y es algo que también estuvo incluido en el programa de la coalición previo al balotaje de noviembre de 2024, con Álvaro Delgado como candidato. No obstante, en la oposición la opinión parece ser unánime en cuanto al rechazo a la iniciativa, lo que es un escollo para el Frente Amplio que tiene mayoría en el Senado pero le faltan dos votos para conseguir aprobar proyectos por sí mismo en Diputados.

En diálogo con El País, el senador blanco Javier García aseguró que el gobierno “se ve en la necesidad de plantear un tema que creen que lo va a ayudar a retomar un camino de propuestas” ante “la opinión negativa y la desaprobación”, en referencia a lo que arrojó la última encuesta de la consultora Opción, que en comparación a su último estudio registró un aumento de la disconformidad con la administración Orsi.

“Es un profundo error y nos vamos a oponer fuertemente al tema, por diferentes circunstancias. Primero, porque nuevamente recurren a aumentar el gasto público, crear ministerios y burocracias, que termina pagando la gente de sus bolsillos. No es verdad que esto no tenga costo. Segundo, recorre un camino antidemocrático y antirrepublicano. El gobierno no tiene mejor idea que recorrer el camino que termina con uno de los pilares claves de la república que es la independencia del Poder Judicial. La opción es clara. Poder Judicial independiente o Ministerio de Justicia”, criticó.

En esa línea, apuntó contra Díaz: “Todos sabemos que este es un ministerio con nombre propio para el prosecretario. No es un secreto para nadie. Las instituciones democráticas no son para ser utilizadas para caprichos personales de personas”.

Martín Lema, senador del Partido Nacional, aseguró a El País que “de ninguna manera el país o el gobierno deberían dar un paso hacia un Ministerio de Justicia” en el actual contexto político y nacional. “Esto reafirma las prioridades desordenadas que tiene el gobierno, que no está conformando ni le está llegando a la gente. ¿Y por qué está pasando eso? Porque la gente ve que no hay nada, que no hay ilusión, no hay obras, no hay acciones”, cuestionó.

El dirigente nacionalista resaltó que “están promoviendo crear figuras burocráticas en vez de ocuparse de los temas que a la gente le importan”. Y añadió: “De ninguna manera nos vamos a prestar al voto y a estas distracciones que se pretenden llevar adelante”.

Lema opinó que la decisión de comunicar el envío del proyecto en esta instancia es “el reconocimiento de la derrota, de que vienen mal”. “Es una rendición de cuentas y parece que no hay cuentas para rendir. Entonces se quieren poner creativos con acciones burocráticas fuera de contexto y absolutamente destempladas”, manifestó.

Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, señaló que la propuesta es una “cortina de humo” con la intención de “tapar los números vinculados a la enorme desaprobación del gobierno y la clara insatisfacción de los propios votantes frenteamplistas”, según expresó a El País.

“¿Es casualidad que lo digan en este momento? No lo mandaron con el presupuesto, ni le previeron presupuesto. Saben que no tienen los votos, ¿y los tienen ahora?”, cuestionó. Además, aseguró que desde la oposición no se debe “entrar en el debate” ni darle “cabida a empezar a discutir esto”. Si bien Ojeda dijo que él ha sido “el mayor promotor del Ministerio de Justicia” y “el que lo puso en la agenda originalmente”, acotó que “este gobierno claramente no da las garantías para crearlo” e insistió que es un esfuerzo por “tapar el fracaso del primer año”.

Pedro Bordaberry, senador colorado y líder de Vamos Uruguay, declaró a El País que él “siempre” estuvo en contra de la creación de un Ministerio de Justicia e indicó que en la bancada de su sector “ninguno” está de acuerdo.

“En la campaña, a diferencia de Delgado, Ojeda, García y varios más, yo estuve en contra siempre. A nosotros no nos miren para hacer esta barbaridad”, añadió.

El exsenador Guido Manini Ríos, presidente y líder de Cabildo Abierto —que facilitó en diputados la votación de algunos proyectos enviados por el gobierno— afirmó, consultado por El País, que su partido no está de acuerdo “con la creación de una nueva burocracia”, ya que “todos los acometidos que se le quieran asignar a ese ministerio los están cumpliendo distintas reparticiones del Estado”.

“La postura nuestra fue siempre la misma, somos coherentes en eso. Cuando se hizo la campaña del balotaje, en el programa de la coalición estaba el Ministerio de Justicia, pero fue producto de una negociación. En la campaña hacia octubre fuimos contrarios. Cuando Cabildo planteó su programa aisladamente, siempre estuvo en contra de crear una nueva burocracia como este ministerio”, sostuvo.

Por su parte, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, recordó que durante la última campaña electoral manifestó que era “necesaria la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, pero añadió: “La preocupación que tenemos y que nos lleva a revisar esa posición, por lo menos en la coyuntura actual, es la sensación de que esta creación tiene nombre y apellido”, afirmó sobre Díaz, quien como fiscal de Corte generó, según él, “la división absoluta de los fiscales entre los que estaban con Díaz y los que no estaban con Díaz”.

“En estas circunstancias, impulsada la iniciativa por el doctor Díaz, no nos da confianza y es un instrumento que, puesto en manos equivocadas, puede generar graves afectaciones al equilibrio de los poderes del Estado”, concluyó.

Proyecto

El texto del proyecto de ley sobre la creación del nuevo ministerio consistirá en pocos artículos que implican sus cometidos y el detallado de los organismos de otras dependencias que pasarán a estar bajo la órbita del nuevo ministerio.

La cartera se compondría de una sumatoria de organismos que hoy operan por separado, e incluiría al INR. Es una propuesta que se discute al menos desde 2021 y que formó parte de las 63 medidas anunciadas en Colonia por Orsi, entonces candidato presidencial.

Para su aprobación, el proyecto de ley requiere mayoría absoluta en ambas cámaras. En el caso del Senado, el Frente Amplio cuenta con los votos por sí solo, pero en Diputados necesitará el respaldo de legisladores de otros partidos para su sanción.