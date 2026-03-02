Zapia, la startup uruguaya que capta US$ 7 millones, lanza su nuevo asistente de IA y busca conquistar Latinoamérica

Zapia, la startup uruguaya especializada en Inteligencia Artificial (IA) acaba de concretar una inversión de US$ 7 millones.

Esta inyección de capital llega a poco menos de un año del anuncio de ronda semilla por US$ 7,5 millones, anunciada en marzo de 2025.

De hecho, este nuevo financiamiento es una extensión de su ronda seed y proviene de fondo Prosus Ventures, que ya había invertido en la tecnológica uruguaya.

Con esta capitalización, Zapia alcanza los US$ 19,3 millones en inversiones totales desde su lanzamiento, en 2023.

Según explicó el CEO, Juan Pablo Pereira, Juan Pablo Pereira, CEO de la compañía, explicó que el nuevo capital se destinará a ampliar el equipo y al desarrollo de su nuevo producto, Zapia Max, una evolución de su asistente personal de inteligencia artificial, con el objetivo de que llegue al mercado «lo antes posible». Esta versión ejecuta tareas en el mundo real de forma autónoma, navegando en sitios web y aplicaciones, «siempre con permisos y controles de seguridad definidos por el usuario».

Zapia Max, el nuevo asistente

Hasta el momento, la plataforma -que permite realizar acciones como reservas, crear recordatorios, gestionar agendas y sincronizar compromisos con Google Calendar- ha captado más de 6 millones de usuarios en América Latina. Con el lanzamiento de Zapia Max, «las capacidades se ampliarán significativamente», aseguró Pereira.

«El nuevo sistema podrá navegar en sitios web, interactuar con aplicaciones, comparar precios en diferentes tiendas online, monitorear variaciones de precios, organizar bandejas de entrada de correo electrónico, identificar suscripciones activas que el usuario no utiliza, editar documentos y hojas de cálculo y completar reservas en línea», detalló el CEO.

Zapia. Su asistente es utilizado por más de 6 millones de personas en América Latina.

Para acelerar ese proceso, uno de los pasos que dio la startup fue volver a apostar por el fondo de inversión Prosus Ventures. «Lo elegimos como inversor y como partner en parte porque es dueño de grandes plataformas como iFood en Brasil y Despegar en toda América Latina, y queremos tener esa ventaja de integración. Además, comparte nuestra visión de construcción a largo plazo, orientada al producto y basada en necesidades reales de los usuarios», comentó.

Máxima Integración

Este paso es solo el inicio. El plan de la empresa es lograr una integración que trascienda tanto sectores como fronteras. «Queremos tener integraciones con plataformas de pagos como Pix en Brasil, con diferentes gobiernos para hacer trámites, y con plataformas de supermercados o de pedidos, para poder realmente ayudar a ahorrar tiempo, dinero y vivir mejor. Hoy, para hacer reservas de peluquerías, masajes o spa, no se usa la misma aplicación en EE.UU. que en Uruguay o Brasil. Eso es lo que buscamos: integrar todo en Zapia Max», enfatizó.

Esa búsqueda representa su otro gran diferencial: crear un asistente en América Latina pensado para abarcar el mercado del continente. «Nuestro foco es ayudar a los latinoamericanos a vivir mejor y nuestra diferenciación es el foco en los problemas y en los casos de uso de la región. Nuestro trabajo es integrarnos perfectamente con las aplicaciones de Latinoamérica; eso es lo que queremos desarrollar y hacerlo bien», concluyó.