¿Por qué habla Yamandú Orsi hoy lunes 2 de marzo? ¿Qué temas abordará su discurso en la Asamblea General?

El presidente de la República, Yamandú Orsi, realizará un discurso hoy lunes 2 de marzo de 2026 ante la Asamblea General en el que se espera que realice un balance de su primer año de gestión y haga algunos anuncios.

La sesión de la Asamblea General comenzará a las 18:30. Luego de su inicio, vendrá el discurso de Orsi, un año después de haber hablado ante el Poder Legislativo durante la ceremonia de asunción.

Si bien no es obligatorio que los jefes del Poder Ejecutivo hagan esta comparecencia en la Asamblea General, Orsi continuará con la costumbre establecida por su antecesor, Luis Lacalle Pou, quien utilizó este espacio para transmitir un mensaje a la población durante todos sus años de gestión.

Qué temas tocará Yamandú Orsi durante su discurso de este 2 de marzo

Según informó previamente El País, uno de ellos será el envío de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia, una secretaría de Estado que tendría bajo su órbita al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Además, fuentes señalaron que será un discurso que apuntará al porvenir y a lo que falta por hacer, aunque se hará un repaso de lo que para el gobierno han sido logros del primer año de gestión.

También está previsto que hable de la pobreza infantil y adolescente, uno de los grandes ejes de sus propuestas de campaña. Para este tema, el gobierno resolvió destinar a través del Presupuesto Nacional un incremento en el gasto.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Presidencia.

Por otro lado, Orsi hablará de la seguridad pública, un tema con el que la oposición critica al gobierno. En esta área también habrá incrementos presupuestales desde este año, luego de la aprobación del Presupuesto Nacional. Para este caso, seguramente el presidente mencione las recientes cifras oficiales de delitos, que muestran una caída durante 2025.

La continuidad en el descenso de la inflación y en el crecimiento del salario real seguramente también sean temas sobre los que hará hincapié el mandatario.

En términos generales, entre los colaboradores del presidente circula el convencimiento de que la apuesta para este año, además de ser uno de concreción material de objetivos, es “pisar el acelerador” en algunas líneas de trabajo o ejes de gestión. Es decir, en “todo lo que falta”, precisó una fuente de Presidencia.