Orsi destacó logros de su gestión a un año de asumir y Lacalle Pou respondió con un documento

A un año exacto de su asunción, el presidente de la República, Yamandú Orsi, compartió este domingo en su cuenta de X un video oficial resumiendo algunos hitos de su gestión, pero enfocados en el impacto que ellos han tenido en la vida cotidiana de algunos ciudadanos.

“Un año de gobierno”, fue el acápite que eligió el mandatario para describir el contenido publicitario elaborado por Presidencia. “Uruguay -escribió- no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos”.

El ex presidente Luis Lacalle Pou, por ahora alejado del debate político cotidiano, salió, sin embargo, al cruce del relato oficial con una larga publicación en X “Durante la campaña se afirmó reiteradamente que no habría aumentos impositivos como instrumento de gestión. Sin embargo, el primer tramo de gobierno ha incorporado incrementos y ajustes tributarios que contrastan con ese compromiso (gravando rentas del capital y del exterior, incluyendo cambios en el IRPF, IRAE, IRNR, zonas francas, la implementación del Impuesto Mínimo Global y el impuesto TEMU). La discusión no es exclusivamente técnica ni fiscal: es institucional. La palabra empeñada constituye un componente esencialdel contrato político con la ciudadanía”, advirtió el ex mandatario.

“Las señales observadas en infraestructura, regulación, política social, inserción internacional, mercado laboral, transparencia y seguridad no muestran la consolidación de un rumbo propio claramente definido. En su lugar, predomina una dinámica donde la energía política se orienta a desandar decisiones heredadas sin que emerjan alternativas más eficaces, más robustas o más sostenibles”, agregó. La alternancia democrática legitima la corrección de políticas públicas. Lo que no legitima es la desarticulación sistemática de decisiones previas cuando esa marcha atrás no está acompañada por alternativas superiores en calidad, eficacia o estabilidad. El efecto acumulado es un país atrapado en discusiones sobre el pasado mientras la proyección estratégica queda postergada”, advirtió.