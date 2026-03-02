¿A qué hora es el discurso de Orsi en la Asamblea General? Por dónde verlo y qué temas abordará

El presidente de la República, Yamandú Orsi, comparecerá este lunes 2 de marzo ante la Asamblea General para hacer un balance de su primer año de gestión y realizar algunos anuncios. Según supo El País, uno de ellos será el envío de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia, una secretaría de Estado que tendría bajo su órbita al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

La sesión de la Asamblea General tiene hora prevista de inicio a las 18:30. Minutos después llegará Orsi para dar su discurso, a un año de haber hablado ante el Poder Legislativo durante la ceremonia de asunción.

Esta comparecencia presencial ante todos los legisladores no es obligatoria, pero algunos mandatarios la han utilizado para difundir un mensaje a la ciudadanía, como lo hizo durante todos los años de su gestión el entonces presidente Luis Lacalle Pou y repetirá este lunes Orsi.

Por dónde ver el discurso de Orsi ante la Asamblea General

Presidencia de la República, a través de su oficina de comunicación, brindará una señal oficial que será retransmitida en vivo por El País, que tendrá varios periodistas en el Palacio Legislativo para una cobertura con todo lo que suceda con el discurso y las reacciones.

Según pudo saber El País, lo previsto es que el presidente lea el discurso que preparó durante las últimas jornadas. Fuentes señalaron que será un discurso que apuntará al porvenir y a lo que falta por hacer, aunque se hará un repaso de lo que para el gobierno han sido logros del primer año de gestión.

Orsi durante su discurso de asunción ante la Asamblea General. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El Pais

Por ejemplo, está previsto que hable de la pobreza infantil y adolescente, uno de los grandes ejes de sus propuestas de campaña. Para este tema, el gobierno resolvió destinar a través del Presupuesto Nacional un incremento en el gasto.

También hablará de la seguridad pública, un tema con el que la oposición critica al gobierno. En esta área también habrá incrementos presupuestales desde este año, luego de la aprobación del Presupuesto Nacional. Para este caso, seguramente el presidente mencione las recientes cifras oficiales de delitos, que muestran una caída durante 2025.

La continuidad en el descenso de la inflación y en el crecimiento del salario real seguramente también sean ítems en los que hará énfasis el mandatario.

Como concepto general, entre los colaboradores del presidente circula el convencimiento de que la apuesta para este año, además de ser uno de concreción material de objetivos, es “pisar el acelerador” en algunas líneas de trabajo o ejes de gestión. Es decir, en “todo lo que falta”, precisó una fuente de Presidencia.