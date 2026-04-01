Tiros, amenazas y una agresión en patota: dos ataques violentos en pocas horas en Cordón y Parque Rodó

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga dos hechos de violencia que se registraron este martes en los barrios Cordón y Parque Rodó. Uno de ellos ocurrió en Arenal Grande y Paysandú, donde un hombre de 45 años fue agredido a golpes por una patota.

Según información policial, funcionarios del Centro de Comando Unificado se dirigieron al lugar donde se encontraba el hombre herido por golpes. La víctima fue agredida por cinco hombres, uno de ellos identificado como un joven de 24 años, con antecedentes penales.

Tal y como informa la Policía, los autores de la agresión llegaron en dos motos y uno de ellos caminando. Le dijeron a la víctima "somos los dueños de la cuadra", lo golpearon y luego se dieron a la fuga. La víctima decidió no presentar denuncia.

Disparos y amenaza: "Estás muerto"

El otro caso ocurrió en la madrugada, tal y como quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyo video fue publicado en redes sociales por el usuario de X Daniel Moragues.

El hecho ocurrió entre las calles Joaquín de Salterain y San Salvador. En el video se escuchan disparos y se ve a un hombre lanzando piedras hacia una casa antes de salir corriendo. También se observa a dos hombres salir de la vivienda violentada.

"¡Estás muerto! Vos y todos ellos, están muertos", se escucha en la filmación.