"Te lo guardaste en el pantalón": delincuentes se pelearon durante un hurto en peluquería del Centro

Durante la madrugada del pasado jueves, una peluquería ubicada en el centro de Montevideo sufrió un robo por parte de tres delincuentes. Los ladrones entraron al local y tras ingresar taparon las cámaras de seguridad con las que contaba el lugar, a excepción de una.

En el registro audiovisual, a la que accedió Telemundo (Canal 12), se ve cómo los delincuentes ingresan al local tras romper un vidrio e inmediatamente uno de ellos se dirige a la caja registradora.

Allí, tras abrir la caja, el individuo toma un conjunto de billetes y los guarda dentro del pantalón.

Luego de que este ladrón realizara esta acción, le comentó a sus otros dos compañeros que solo había encontrado monedas. Uno de ellos, que advirtió la maniobra de su compañero, dio cuenta de la situación. "Dale, vamos a repartirnos, no lo guardes en el pantalón, te lo guardaste en el pantalón", recriminó.

🚨 Delincuentes entraron a robar a una peluquería del Centro y se pelearon porque uno se escondió parte del dinero.



Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local.



👉 Lo cuenta @EmiWigman pic.twitter.com/OSuWTQm2ND — Telemundo (@TelemundoUY) April 3, 2026

Tras esto, el delincuente que había depositado los billetes en su ropa, los puso sobre una mesa y es allí que empezaron a repartir el botín.

Segundos mas tarde, y tras otro descuido de sus compañeros, el mismo delincuente volvió a depositarse un conjunto de billetes en el pantalón, para luego los tres darse a la fuga.

Según informó el citado medio, la Policía busca dar con los delincuentes, que serían de la zona, de acuerdo al relato de los vecinos del lugar.