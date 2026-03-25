Robo piraña a joyería en Las Piedras: condenaron a los cuatro rapiñeros tras allanamientos en 18 de Mayo

Policías del Área de Investigaciones de la ciudad de Las Piedras, Canelones, llevaron adelante una investigación en torno a un "robo piraña" perpetuado en una joyería de la localidad canaria. A partir de actuaciones, trabajo de inteligencia y análisis de evidencias, entre ellas la de las cámaras de seguridad, se pudo identificar a los autores y vehículos utilizados en el hecho.

En este marco, la Fiscalía de 3er Turno de Las Piedras dio órdenes de allanamientos y detenciones, que fueron llevadas a cabo con la Seccional 30 de 18 de Mayo, localidad próxima a la ciudad canaria.

De acuerdo a un comunicado de la Jefatura de Canelones, durante el operativo se realizaron intervenciones en distintas casas, donde fueron incautados teléfonos celulares, prendas de vestir similares a las que se utilizaron durante el robo, un revolver y sustancia vegetal, entre otros.

Revolver incautado durante el operativo. Foto: Jefatura de Policía de Canelones.

Además se logró ubicar e incautar un vehículo que fue utilizado para el traslado de los rapiñeros.

Tras el operativo, resultaron detenidos cuatro hombres de 20, 23, 24 y 36 años, uno de ellos con antecedentes por receptación. Los otros involucrados no fueron ubicados en su domicilio al momento de los allanamientos, por lo que continúa su búsqueda.

La Justicia condenó y formalizó a los cuatro indagados. Uno de ellos, el de 36 años, "como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir en régimen de reiteración real con un delito de rapiña agravada por la pluriparticipación", con una pena de 22 meses de prisión efectiva.

Además, se formalizó la investigación con respecto al hombre de 24 años de edad de iniciales W.J.D.R., poseedor de antecedentes penales por receptación, "por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir en régimen de reiteración real con un delito de rapiña agravada por la pluriparticipación". A este individuo se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días.

Vehículo utilizado para el robo. Foto: Jefatura de Policía de Canelones.

Otro de los condenados fue el hombre de 20 años de edad como autor penalmente responsable de "un delito de asociación para delinquir en régimen de reiteración real con un delito de rapiña agravada por la pluriparticipación y un delito de tráfico interno de armas de fuego en la modadilad de depósito", a la pena de cinco años y cuatro meses de penitenciaria.

Por último, el individuo de 23 años fue condenado como autor penalemnte responsable de "un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso", con pena de dos años y dos meses de penitenciaría.