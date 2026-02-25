Registran robo piraña en la zona de Tres Cruces: días atrás robaron farmacia en Cordón con misma modalidad

La Policía de Montevideo investiga un nuevo robo piraña ocurrido en la zona de Tres Cruces, según informó la Jefatura a través de un comunicado. El hurto tuvo lugar durante la noche del martes en las inmediaciones de la avenida 18 de Julio y Acevedo Díaz.

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, tres hombres llegaron al comercio en dos motos e ingresaron rápidamente al local. Luego, en cuestión de segundos, rompiendo las vitrinas, sustrajeron varios perfumes importados.

Según reconstruye la investigación de la Policía, los hombres se dieron a la fuga por la avenida 8 de Octubre. En el lugar trabajó la Policía Científica junto al Área de Investigaciones, que busca dar con el paradero de los tres hombres.

Días atrás, tres hombres habían asaltado una farmacia ubicada en Cordón, entre 18 de Julio y Tristán Narvaja. Los ladrones, que llevaban casco, emplearon la misma modalidad que el robo registrado el martes: entraron al local con los cascos puestos, rompieron las vitrinas y huyeron en dirección a Mercedes con varios perfumes.