Nuevo robo piraña a farmacia en Cordón: tres hombres rompieron puerta de vidrio a patadas y entraron al local

Tres hombres asaltaron una farmacia ubicada en el barrio Cordón durante la noche de este martes, según informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado. El robo piraña tuvo lugar en un local ubicado entre la avenida 18 de Julio y Tristán Narvaja.

La denuncia fue radicada por una de las empleadas del local, que estaba dentro de la farmacia al momento del robo. Según le explicó a la Policía, estaba trabajando en el comercio cuando tres hombres se acercaron a la puerta de vidrio y comenzaron a darle patadas hasta romperla.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Los ladrones, que tenían cascos puestos, ingresaron al local y rompieron las vitrinas, llevándose varios perfumes. Las cámaras de seguridad del local captaron a los hombres huyendo en dirección a la calle Mercedes en dos motocicletas. En la zona también hay cámaras del Ministerio del Interior.

Al lugar concurrió personal de Policía Científica, que llevó adelante un relevamiento de la escena. Se trabaja para aclarar el caso y encontrar a los ladrones.

Patrullero en el Centro. Foto: Darwin Borrelli.

Intento de rapiña en estación de servicio en Colón

Un joven de 23 años fue condenado mediante acuerdo abreviado a cumplir con 22 meses de prisión por el intento de rapiña a una estación de servicio en el barrio Colón ocurrido este lunes. Su acompañante se encuentra grave tras haber recibido un disparo en la cabeza por parte de un policía retirado que se encontraba en el lugar. Los delincuentes fueron rastreados gracias a que ambos portaban tobilleras electrónicas por denuncias de violencia doméstica.

El episodio ocurrió durante la madrugada del pasado lunes, en la intersección de la calle Garzón y Ruta 102. Sobre las 06:00, los dos jóvenes intentaron cometer una rapiña en una estación de servicio. Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, allí se encontraban un policía jubilado de 53 años, quien se enfrentó a los delincuentes con un arma e hirió a uno de ellos en la cabeza, y un funcionario de la Guardia Republicana, que también intervino con su arma de reglamento.

Operativo policial. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Si bien uno de los rapiñeros (el que luego recibió el disparo) ingresó al local e intentó llevarse el dinero de la caja, la maniobra no tuvo éxito e intentaron escapar. Fue en este momento que el policía jubilado hirió a uno de ellos. El restante consiguió huir, aunque luego fue localizado y es el que ahora fue condenado por la Justicia.

Tras conversaciones de la Fiscalía de Flagrancia de 14to Turno con el abogado Bruno Terra, llegaron a un acuerdo abreviado por el cual el hombre —quien conducía la moto— fue enviado a prisión y allí estará durante 22 meses, acusado de un delito de rapiña agravada en grado de tentativa.