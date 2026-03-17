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El País Información Policiales

Jefatura de Canelones solicita colaboración para ubicar a dos involucrados en homicidios en el departamento

El Ministerio del Interior transmitió las vías de comunicación en caso de tener información relacionada a los dos requeridos.

El País
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17/03/2026, 18:08
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Buscan en Canelones a dos requeridos involucrados en homicidios.
Ministerio del Interior

La Jefatura de Canelones solicitó este martes colaboración a la población para encontrar a dos individuos requeridos por homicidios en el departamento.

Según informó la dependencia, uno de los requerido es Christian Daniel Rodríguez Roman, de 20 años de edad, quien está involucrado en dos homicidios en la ciudad de Las Piedras.

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Jefatura de Canelones busca a Christian Daniel Rodríguez Román, de 20 años.
Ministerio del Interior

El otro individuo buscado por las autoridades es Luciano Ezequiel Machado Romero, de 19 años, vinculado a un homicidio del pasado 9 de marzo de la ciudad de La Paz.

Aparecieron las dos adolescentes de 14 y 16 años que estaban ausentes en Maldonado; buscan a otra joven

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Jefatura de Canelones busca a Luciano Ezequiel Machado Romero, de 19 años.
Ministerio del Interior.

En caso de tener información relacionada a los dos requeridos, las líneas de comunicación con el Ministerio del Interior son a través 911, una denuncia anónima al 0800 5000 o a través de la página web de la cartera minterior.gub.uy

También se puede brindar información de manera presencial en la seccional policial más cercana.

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