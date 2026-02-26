Aparecieron las dos adolescentes de 14 y 16 años que estaban ausentes en Maldonado; buscan a otra joven

La Jefatura de Policía de Maldonado informó este jueves por la tarde que aparecieron "en buen estado de salud" Catalina Corujo, de 14 años, y Tamara del Puerto, de 16, quienes eran buscadas desde este miércoles.

Catalina Corujo había sido vista por última vez este miércoles por la tarde en su hogar, en el barrio Los Caracoles. Tamara del Puerto, en tanto, fue vista por última vez en la mañana de este miércoles en su casa en el barrio Maldonado Nuevo.

La Jefatura sigue buscando a Julieta Agustina Pacheco Acosta, de 16 años y amiga de las dos adolescentes encontradas. La Policía confirmó que "estaban las tres juntas".

Según informó la Policía, se intentó detener a una moto para consultar por el paradero de la adolescente, pero esta "se dio a la fuga".

Julieta fue vista por última vez este miércoles por la tarde en su hogar, en el barrio 14 de Febrero. Vestía una musculosa blanca y rosa y un short de jean.

Líneas de comunicación

Quienes tengan información sobre el paradero de la joven pueden comunicarse al 9.1.1, disponible las 24 horas.

Se puede contactar de manera directa a Personas Ausentes a través del 2030 4638 o al mail personasausentes@minterior.gub.uy.

También se puede brindar información de forma presencial, solo es necesario acercarse a la seccional policial más próxima.