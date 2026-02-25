Incautaron cigarrillos de contrabando en la costa de Salto por más de $ 1 millón; hay cuatro detenidos

Personal de la Prefectura del Puerto de Salto se encontraba realizando tareas de vigilancia y patrullaje preventivo, en las inmediaciones del Club de Pesca sobre la Costanera Sur "Tomás Berreta", cuando observaron que una embarcación cruzaba desde la costa Argentina por el río Uruguay en actitud sospechosa y con bultos envueltos en nylon negro a bordo.

Ante tal situación, los efectivos se aproximaron al lugar a unos 500 metros hacia el sur, constatando que la embarcación que había cruzado un rato antes se estaba dando a la fuga y que en el lugar se encontraban dos sujetos, junto a nueve bultos que traían mercadería de contrabando.

Los bultos contenían cigarrillos marca “GIFT” y cuando los funcionarios de la Prefectura dieron la voz de “alto”, procedieron a la detención en el lugar de cuatro hombres de 19, 20, 27 y 35 años de edad. También se incautó una camioneta marca FUQUI, que se vinculaba al hecho.

Posteriormente a esto, comunicaron del caso a la Fiscalía de turno y también le dieron intervención a la Policía de Salto que envió a funcionarios de la Policía Científica, así como también se ordenó la intervención de la Administración de Aduanas de Salto.

Incautaron cigarrilos de contrabando en Salto.

El cargamento fue valorado en la suma de $ 1.052.400 pesos uruguayos de valor comercial.