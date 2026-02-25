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El País Información Policiales

Hombre persiguió a mujer hasta su casa y se subió al techo de un vecino: fue reducido por un policía retirado

El agresor siguió a la mujer por varias cuadras y luego se metió en la casa de un vecino. Fue condenado a tres meses de prisión efectiva por el delito de violación de domicilio.

El País
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25/02/2026, 17:45
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Patrullero, móvil policial
Patrullero, móvil policial
Foto: archivo El País.

Un hombre de 46 años fue condenado a tres meses de prisión luego de perseguir a una mujer hasta su casa, ingresar a la casa de un vecino y subirse al techo, según informó la Jefatura de Canelones a través de un comunicado.

Según relató la víctima a la Policía, estaba volviendo a su casa cuando se dio cuenta de que un hombre venía siguiéndola desde hacía varias cuadras. La mujer, asustada, le pidió ayuda a un conocido y se encerró en su domicilio.

El agresor siguió gritándole a la víctima desde la puerta de una vivienda vecina, hasta que decidió ingresar al predio y meterse en el techo de la casa. El conocido de la víctima, que es un funcionario policial retirado, logró reducir al agresor y lo bajó del techo, manteniéndolo retenido hasta que llegó un patrullero de la Seccional 26 de Paso Carrasco.

El hombre, que tenía antecedentes por desacato, violación de domicilio, receptación y hurtos, fue condenado por un "delito de violación de domicilio agravado". Por esto, cumplirá una pena de tres meses de prisión efectiva.

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