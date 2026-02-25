Confirman condena a 24 años de cárcel para asesinos de empleado de hotel en Punta del Este en 2023

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno confirmó la condena que obtuvo el 28 de agosto de 2025 la Fiscalía de Maldonado contra dos hombres por ser autores penalmente responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado cometido en 2023 en el departamento de Maldonado. La víctima, Alejandro Torres, tenía 46 años y era empleado de un reconocido hotel de Punta del Este.

Las defensas de ambos condenados apelaron la sentencia dictada en primera instancia, cuestionando tanto la responsabilidad penal y el monto de la pena, respectivamente. Sin embargo, el tribunal no dio lugar a estos reclamos y confirmó la condena de los dos hombres.

Según informó Fiscalía, la defensa de uno de los condenados sostuvo que "la condena fue injustificada" porque, a su entender, "no quedó demostrado que su defendido hubiera participado en el homicidio". Argumentó que "las pruebas fueron mal evaluadas" y que "no existe certeza sobre su responsabilidad en el hecho, por lo que se vulneró el principio de presunción de inocencia".

Por su parte, la defensa del otro condenado, en su planteo, reconoció que el acusado admitió haber dado muerte a la víctima y señaló que la prueba reunida permitió alcanzar certeza suficiente para condenarlo. Sin embargo, cuestionó que "no se hubieran tenido en cuenta circunstancias atenuantes, como la admisión de los hechos y la condición de primario legal, y solicitó una reducción de la pena".

Los condenados fueron detenidos en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

El crimen

El 12 de febrero de 2023 fue encontrado un cuerpo en el empalme de la Ruta Interbalnearia con la Ruta 9, pero la persona había sido denunciada como ausente el pasado 8 de febrero. Familiares y allegados al hombre de 48 años realizaron la denuncia y explicaron, en aquel entonces, que no lo veían hacía un día.

Su auto fue encontrado incendiado más tarde en la zona del Parque Rodó de Montevideo.

Cuando se informó sobre el hallazgo, se detalló que el cuerpo estaba maniatado y en un estado avanzado de descomposición. Este hecho no permitió identificar ningún rasgo a simple vista de la persona, incluso no se lograba determinar su sexo.

Una vez llevados a cabo los informes relativos se identificó a la víctima. La investigación quedó a cargo de la fiscal Jessica Pereira y la división Homicidios de Jefatura de Maldonado.