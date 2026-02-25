Marcas de perfumes árabes denunciaron carga millonaria de falsificaciones incautadas en el Puerto de Montevideo

Dos marcas de perfumes árabes presentaron una denuncia por el cargamento de 305.660 perfumes falsificados incautados días atrás por la Dirección Nacional de Aduanas en el Puerto de Montevideo. Las falsificaciones provenían del puerto de Nansha, en China, y tenían como destino Asunción, Paraguay. Se estima que su valor estimado es de US$ 16 millones.

El abogado Juan Vanrell, representante de las marcas y especialista en Propiedad Intelectual, dijo a El País que “va cambiando la dinámica de la falsificación”. “Son copiados en China y para simular que son originales las facturas de venta vienen de Emiratos Árabes Unidos”, explicó.

Según el abogado, cuando el contenedor llega a Paraguay “se manda a otros países”, aunque muchas veces no llega a descargar en Asunción y “puede salir por mar o tierra” para cualquier destino y es mucho más difícil de localizar.

Se incautan en el Puerto de Montevideo más de 305 mil perfumes con un valor estimado en US$ 16.000.000. https://t.co/jnf04RJOfw pic.twitter.com/hBijFDVUgM — Aduanas Uruguay (@AduanaURU) February 23, 2026

Consultado sobre cómo funciona el sistema de alerta para detectar este tipo de infracciones, Vanrell dijo que las marcas originales están inscritas en Aduanas. “Cuando pasa el perfume en aduana y abren el contenedor nos avisan; si es original, dejamos que siga, pero los perfumes árabes solo vienen de Dubai, si no son 100% falsos”, detalló.

En este caso, ante la alerta de Aduanas, Vanrell en representación de dos marcas, una de ellas Lattafa, presentó una denuncia y hará petición a un juez para que se destruya la mercadería falsificada. Al tratarse de un cargamento con destino a Paraguay, no habrá reparación económica para las marcas originales.

Incautación millonaria de perfumes de lujo falsos

La Dirección Nacional de Aduanas informó que el cargamento contenía 853 cajas con perfumes que simulaban las marcas Afnan, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Lattafa, Chanel, Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, Armaf y Xerjoff.

"Los perfumes originales árabes se caracterizan por estar contenidos en cajas con logo impreso de la marca, presentan un holograma en su empaque, con el nombre de la marca labrado en la base del mismo. Ninguna de estas condiciones se cumplía en los perfumes encontrados", detallaron desde Aduanas.

Perfumes árabes falsos Foto: Captura de video

En tanto, algunos de los productos presentaban frascos, empaques o nombres similares a los de las marcas que pretendían imitar. Incluso muchos contenían la foto del frasco original en su empaque.

Desde Aduanas se advirtió que "estas réplicas carecen de estándares de calidad y suelen contener sustancias nocivas, que derivan en lesiones corporales y problemas respiratorios".

Tras el operativo se dio aviso al fiscal de turno y a los representantes de las marcas para que puedan presentar las denuncias por la mercadería en infracción.