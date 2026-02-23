Incautaron más de 300.000 perfumes de lujo falsos en el puerto de Montevideo: valdrían US$ 16 millones

La Dirección Nacional de Aduanas incautó un cargamento de 305.660 perfumes falsificados que provenían del puerto de Nansha, en China, y tenían como destino Asunción, Paraguay. Se estima que su valor estimado es de US$ 16 millones.

Según la información brindada por Aduanas, el cargamento contenía 853 cajas con perfumes que simulaban las marcas Afnan, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Lattafa, Chanel, Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, Armaf y Xerjoff.

"Los perfumes originales árabes se caracterizan por estar contenidos en cajas con logo impreso de la marca, presentan un holograma en su empaque, con el nombre de la marca labrado en la base del mismo. Ninguna de estas condiciones se cumplía en los perfumes encontrados", detallaron desde Aduanas.

Perfumes árabes falsos Foto: Captura de video

En tanto, algunos de los productos presentaban frascos, empaques o nombres similares a los de las marcas que pretendían imitar. Incluso muchos contenían la foto del frasco original en su empaque.

Desde Aduanas se advirtió que "estas réplicas carecen de estándares de calidad y suelen contener sustancias nocivas, que derivan en lesiones corporales y problemas respiratorios".

Tras el operativo se dio aviso al fiscal de turno y a los representantes de las marcas, a espera de las denuncias por la mercadería en infracción.