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Robaron equipos de Lucas Sugo en pleno Centro de Montevideo: qué se llevaron y el mensaje del músico

Delincuentes ingresaron al ómnibus de Lucas Sugo, que estaba estacionado en el Centro, y robaron instrumentos y equipos electrónicos. "Si alguien sabe algo, que entre en contacto", pidió el cantante.

El País
El País
03/04/2026, 11:04
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Omnibus de Lucas Sugo
El ómnibus de Lucas Sugo.
Foto: Instagram @lucas_sugo

Lucas Sugo y su equipo de trabajo vivieron un mal trago en las últimas horas, cuando delincuentes entraron a robar al ómnibus en el que se traslada todo el staff y se llevaron varios elementos.

El hecho ocurrió en la madrugada, mientras Sugo y sus compañeros estaban descansando en un hotel céntrico en Montevideo. El imponente ómnibus estaba estacionado sobre Aquiles Lanza, entre Av. 18 de Julio y San José, y fue vulnerado sobre las tres de la mañana.

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Según reportó el propio Lucas Sugo a través de sus historias de Instagram, instrumentos y equipos electrónicos fueron robados del vehículo.

"Esta madrugada, cuando estábamos descansando en el hotel, entraron al bus y nos robaron", denunció. "Se llevaron varias herramientas de trabajo: el bajo, una cámara fotográfica con la lente, dos laptops y un drone".

"La policía está trabajando para encontrar a los responsables. Si alguien sabe algo, que entre en contacto por favor", le pidió el artista a sus seguidores.

A su vez, su bajista Gerardo Muniz compartió una foto del instrumento sustraído y rogó difusión para poder recuperar su bajo marca Swan, de color blanco.

Lucas Sugo
Los mensajes de Lucas Sugo tras sufrir un robo en Montevideo.
Foto: Instagram @lucas_sugo

Lucas Sugo y su banda se habían presentado anoche frente a una multitud en las Criollas del Parque Roosevelt. El 25 de abril, el artista actuará con entradas agotadas en el Auditorio Nacional del Sodre, donde presentará su espectáculo sinfónico.

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