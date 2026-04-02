Tocó Venir 2026: cuándo es el festival con entrada libre en Montevideo y quiénes tocan este año

Siguiendo esa máxima de que en Uruguay el año empieza cuando llega el último competidor de la Vuelta Ciclista, la agenda de actividades se vuelve cada vez más intensa conforme avanza 2026 y en los próximos días llegará uno de esos eventos que marcan la apertura del telón anual: Tocó Venir.

Se trata de una jornada musical que promueve la Universidad de la República, como una forma de darle la bienvenida a las nuevas generaciones que se suman a sus carreras; coorganizan la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Intendencia de Montevideo. La actividad se realiza en el Velódromo con entrada libre, pero desde 2014 también tiene sus réplicas en otros departamentos del país.

Así, el Tocó Venir Montevideo 2026 se realizará el miércoles 15 de abril, a partir de las 15.30 en el corazón del Parque Batlle. Actuarán la banda Kumbiaracha, Mariano Bermúdez y Luana, todos exponentes de la escena tropical; propuestas más rockeras como la de Ivana y los Imaginarios o Mota, Anita Valiente con su folclore y NAW, que aportará la cuota urbana. Completarán la programación los DJs Fer Núñez y MUN.

Además de la música en vivo, el evento cuenta con propuestas lúdicas y recreativas de diferentes tipos. La entrada es libre y gratuita para todo público, más allá de los estudiantes.

Dónde y cuándo serán todos los Tocó Venir que quedan

10 de abril - Maldonado

Dónde: en el CURE

20.00 – La Santa

21.00 – Isabé Candombe

22.15 – Coleguillas Crew

23.30 – DJ Calientacamas

15 de abril - Montevideo

17 de abril - Rivera

22 de abril - Tacuarembó

23 de abril - Cerro Largo

25 de abril - Treinta y Tres

Ya se realizaron las ediciones de Paysandú, Salto y Rocha. Las grillas para los departamentos del interior se anunciarán próximamente a través de la web de la Udelar.