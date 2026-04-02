Tocó Venir 2026: cuándo es el festival con entrada libre en Montevideo y quiénes tocan este año
Se conoció la grilla para la nueva edición de Tocó Venir, el festival de música que recibe a las nuevas generaciones de la Universidad de la República. Además, qué otros departamentos tendrán shows.
Siguiendo esa máxima de que en Uruguay el año empieza cuando llega el último competidor de la Vuelta Ciclista, la agenda de actividades se vuelve cada vez más intensa conforme avanza 2026 y en los próximos días llegará uno de esos eventos que marcan la apertura del telón anual: Tocó Venir.
Se trata de una jornada musical que promueve la Universidad de la República, como una forma de darle la bienvenida a las nuevas generaciones que se suman a sus carreras; coorganizan la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Intendencia de Montevideo. La actividad se realiza en el Velódromo con entrada libre, pero desde 2014 también tiene sus réplicas en otros departamentos del país.
Así, el Tocó Venir Montevideo 2026 se realizará el miércoles 15 de abril, a partir de las 15.30 en el corazón del Parque Batlle. Actuarán la banda Kumbiaracha, Mariano Bermúdez y Luana, todos exponentes de la escena tropical; propuestas más rockeras como la de Ivana y los Imaginarios o Mota, Anita Valiente con su folclore y NAW, que aportará la cuota urbana. Completarán la programación los DJs Fer Núñez y MUN.
Además de la música en vivo, el evento cuenta con propuestas lúdicas y recreativas de diferentes tipos. La entrada es libre y gratuita para todo público, más allá de los estudiantes.
Dónde y cuándo serán todos los Tocó Venir que quedan
10 de abril - Maldonado
Dónde: en el CURE
20.00 – La Santa
21.00 – Isabé Candombe
22.15 – Coleguillas Crew
23.30 – DJ Calientacamas
15 de abril - Montevideo
17 de abril - Rivera
22 de abril - Tacuarembó
23 de abril - Cerro Largo
25 de abril - Treinta y Tres
Ya se realizaron las ediciones de Paysandú, Salto y Rocha. Las grillas para los departamentos del interior se anunciarán próximamente a través de la web de la Udelar.
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