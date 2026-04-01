Semana Criolla 2026: cinco planes entre cocina, baile y experiencias para disfrutarla más allá del ruedo

La Semana Criolla del Prado 2026 en el predio de la Rural del Prado volvió a llenarse de jineteadas, fogones y tradición.

Pero en su 99ª edición, la propuesta va mucho más allá de lo clásico: talleres, experiencias gastronómicas, espacios interactivos y actividades culturales amplían el mapa para quienes buscan otra forma de recorrer la fiesta.

Con más de 1000 artistas en escena y una agenda diversa, hay al menos cinco actividades que invitan a quedarse un rato más y mirar la Criolla con otros ojos.

1. Meter las manos en la masa en los talleres de cocina

Uno de los espacios más atractivos de esta edición es Cocina Uruguay, donde todos los días hay talleres en vivo con invitados y recetas que se preparan frente al público. No es solo mirar: quienes asisten pueden degustar, llevarse un kit y participar de sorteos.

Las instancias son a las 15:30 y 18:30 (excepto el último día), y funcionan como una puerta de entrada a la cocina local desde un formato cercano, dinámico y participativo.

Publico en la Semana Criolla en el predio de la Rural del Prado, Criolla del Prado 2023 en Semana de Turismo en Montevideo, ND 20240325, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

2. Bailar (o aprender) en las milongas abiertas

En el Espacio Proa, las Milongas Esquineras proponen una pausa distinta dentro del predio: clases abiertas y pista libre para bailar tango y milonga al aire libre.

No hace falta experiencia previa. Hay un tallerista que guía y también lugar para simplemente mirar y dejarse llevar por la música. Ideal para quienes quieren sumarse desde otro lugar a la tradición.

3. Recorrer la feria de emprendimientos y probar nuevos sabores

Más allá de los clásicos puestos, la Criolla suma ferias vinculadas al desarrollo económico con proyectos gastronómicos, agroecológicos y de pequeña escala.

También hay un bar de bodega y actividades como charlas, trivias y masterclass. Es un buen plan para descubrir productores, probar algo distinto y conocer el detrás de escena de lo que se come.

4. Participar de espacios interactivos y educativos

Desde talleres de reanimación cardíaca hasta propuestas de educación ambiental, la Criolla incorpora espacios que combinan información y participación.

El stand “Montevideo en acción por una ciudad sustentable” ofrece juegos y contenidos sobre cuidado del agua y gestión de residuos, mientras que el área de salud incluye controles, vacunación y asesoramiento.

Son propuestas que invitan a hacer una pausa, aprender algo nuevo y llevarse herramientas útiles.

Niños en el publico mirando jineteadas y domas en la Semana Criolla en el predio de la Rural del Prado, Criolla del Prado 2023 en Semana de Turismo en Montevideo, ND 20240325, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

5. Perderse entre artesanías y proyectos culturales

Con más de 170 puestos, el sector de artesanías es otro de los grandes recorridos posibles. Hay desde objetos tradicionales hasta propuestas contemporáneas, en un espacio que busca visibilizar el trabajo de creadores de todo el país.

A esto se suman exposiciones, espectáculos, cine, circo y propuestas familiares que funcionan durante toda la jornada en distintos rincones del predio.