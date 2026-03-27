Mucho más que cerveza: cinco planes para descubrir Paysandú en su semana más convocante

Más allá de los espectáculos y la tradicional Semana de la Cerveza, Paysandú propone una agenda paralela con recorridos y actividades que invitan a descubrir su historia, su entorno rural y su presente.

Aquí, cinco planes para aprovechar la ciudad desde otro lugar.

1. Recorrer el Camino a Tiatucura

Esta excursión invita a internarse en el paisaje rural del departamento a lo largo de unos 80 kilómetros, atravesando pequeñas localidades. Uno de sus diferenciales es el relato en primera persona: mujeres rurales reciben a los visitantes y comparten historias de vida, saberes y experiencias ligadas al trabajo y la vida cotidiana. El recorrido incluye paradas en puntos clave y un almuerzo con productos típicos, como la galleta de campaña. Hay una salida prevista para el 1° de abril.

Camino a Tiatucura. Foto: Grupo de caminantes "Cabras locas"

2. Seguir las huellas de la Defensa de Paysandú

El circuito a pie Camino de Leandro Gómez propone una mirada profunda sobre uno de los episodios más significativos de la historia local. La experiencia comienza en el Centro de Interpretación, con un audiovisual introductorio, y continúa por distintos puntos del centro donde se reconstruyen hechos, personajes y anécdotas vinculadas a la resistencia sanducera. Está previsto un circuito guiado a pie para el jueves 2 y el viernes 3 de abril.

3. Subirse al recorrido “La Heroica”

Este paseo en bus permite entender la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. A través de distintas paradas, se conectan el pasado industrial de Paysandú con su presente y sus proyecciones, incluyendo su crecimiento como polo universitario. También aparecen relatos vinculados a la vida social, cultural y productiva de la ciudad. El recorrido en bus por la ciudad se realizará el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril.

4. Explorar otros paseos culturales

La ciudad suma propuestas que amplían la experiencia, como la visita al Monumento a la Perpetuidad, un museo funerario a cielo abierto con esculturas que reflejan otras épocas. También hay recorridos temáticos en torno a la música y el teatro, que invitan a conocer Paysandú desde su identidad cultural.

5. Escaparse a la naturaleza y las termas

A pocos kilómetros de la ciudad, el departamento ofrece opciones para conectar con el entorno natural. Las Termas de Guaviyú presentan mejoras en infraestructura y servicios, mientras que en la zona de Guichón se desarrollan actividades como senderismo, canotaje y experiencias de astroturismo, aprovechando la calidad de sus cielos.

Una agenda que amplía el foco de la Semana de la Cerveza y propone nuevas formas de recorrer Paysandú, combinando historia, territorio y comunidad.

Por más información sobre estos u otras propuestas en el departamento se puede visitar el Instagram de Viví Paysandú: