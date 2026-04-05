Otro robo piraña en Carrasco: con martillos y rostro cubierto, rompieron la vitrina y se llevaron perfumes

La Policía de Montevideo investiga un robo piraña ocurrido en sobre las 20:20 horas del viernes en una farmacia, ubicada en el cruce de Avenida Bolivia y Canadá, en el barrio Carrasco.

Al arribo al lugar, personal policial perteneciente al Área de Investigaciones de Zona II, recabó las cámaras del local, donde visualizaron el ingreso de dos personas en dos motos, quienes rompieron las vitrinas y hurtaron varios perfumes, dándose a la fuga del lugar, reportó en un comunicado la Jefatura de Policía de Montevideo. Otras dos personas esperaban fuera del local.

En un video, al que accedió el periodista Leonardo Pedrouza (Telenoche, Canal 4), se observa el momento del robo, donde los delincuentes tenían rostros cubiertos y martillos en sus manos.

Ahora! Malvin

Nuevo robo Piraña a una Farmacia

Llegaron cuatro delincuentes en dos motos. Dos entraron y se llevaron una importante cantidad de perfumes. @TelenocheUy en el lugar pic.twitter.com/C6uIBVjonH — Leonardo Pedrouza (@LeoPedrouza) April 4, 2026

Enterada la Fiscalía de Flagrancia de 11º Turno, dispuso el relevamiento de cámaras particulares y de la Dirección de Video vigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano. Además, dispuso que declare el representante del local y un inventario de los objetos robados. Por este crimen no se registraron heridos.

Segundo caso de robo piraña en la zona

Días atrás, el martes 31 de marzo, dos delincuentes asaltaron un local de venta de celulares en el barrio Carrasco bajo la modalidad de robo piraña.

Los ladrones llegaron al comercio, ubicado en Arocena y Gabriel Otero, a bordo de una moto. Ingresaron al negocio con cascos, rompieron una vitrina con un martillo y se hicieron de unos 20 teléfonos celulares. Fugaron, se presume, hacia la rambla de Montevideo.

La encargada del local dijo al noticiero de Teledía (Canal 4) que se estima en "US$ 20.000 el valor de lo robado". "No me dirigieron la palabra. Nunca nos había pasado un hecho similar", relató la mujer. Al momento no tienen estimado el total de los daños.

Vidrios rotos tras robo en un local de venta de celulares en Carrasco. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Se presume que los atacantes estuvieron antes en el local, preguntando por precios de teléfonos a cara descubierta.

En el comercio y en la zona hay cámaras de videovigilancia que se analizan para dar con los delincuentes.