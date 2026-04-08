Cómo solicitar el pase de liceo en 2026: requisitos para secundaria y quiénes pueden pedir el pase

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que en abril de 2026 se habilitan los pases entre liceos públicos, y en caso de pasarse a un liceo privado, los alumnos deberán hacer la solicitud en el último liceo donde se cursó.

El pase hacia instituciones de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp, ex UTU) o liceos de otros países, también deben realizar la solicitud en el último liceo donde se cursó. En todos los casos, los pases los otorga la Oficina Reguladora según la disponibilidad de cupos, acorde al decreto de pases interliceales en liceos de Montevideo (plan 2006).

¿Cómo solicitar el pase de liceo?

Las formas de solicitud varían según el grado en que se encuentre el estudiante:

Estudiantes de 1.° a 4.°

Se solicita vía correo electrónico a la dirección pasesreguladoramontevideo@ces.edu.uy.

En el cuerpo del mail se deben detallar los siguientes datos del estudiante:



Nombre completo

Cédula

Domicilio

Zona

Año que cursa

Liceo actual

Liceo que solicita

Nombre de padre, madre o tutor

Cédula de padre, madre o tutor

Teléfono de contacto

Estudiantes de 5.° y 6.°

La solicitud se realiza a través de la Fórmula 54 en el liceo donde el estudiante se encuentre cursando. El mismo liceo luego envía dicha documentación a la Oficina Reguladora y esta informará si el pase puede ser otorgado o no.