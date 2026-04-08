Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Cómo solicitar el pase de liceo en 2026: requisitos para secundaria y quiénes pueden pedir el pase

Para realizar el cambio de liceo es fundamental conocer los requisitos de ANEP. Conocé el procedimiento para gestionar el pase, en qué casos aplica y la documentación obligatoria.

El País
El País
08/04/2026, 09:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Estudiantes de liceo en salón de clase
Estudiantes de liceo en salón de clase
Foto: Presidencia

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que en abril de 2026 se habilitan los pases entre liceos públicos, y en caso de pasarse a un liceo privado, los alumnos deberán hacer la solicitud en el último liceo donde se cursó.

El pase hacia instituciones de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp, ex UTU) o liceos de otros países, también deben realizar la solicitud en el último liceo donde se cursó. En todos los casos, los pases los otorga la Oficina Reguladora según la disponibilidad de cupos, acorde al decreto de pases interliceales en liceos de Montevideo (plan 2006).

"Cada liceo tiene que encontrar la fórmula": ANEP no prevé prohibición general del uso de celulares en clases

¿Cómo solicitar el pase de liceo?

Las formas de solicitud varían según el grado en que se encuentre el estudiante:

Estudiantes de 1.° a 4.°

Se solicita vía correo electrónico a la dirección pasesreguladoramontevideo@ces.edu.uy.
En el cuerpo del mail se deben detallar los siguientes datos del estudiante:

  • Nombre completo
  • Cédula
  • Domicilio
  • Zona
  • Año que cursa
  • Liceo actual
  • Liceo que solicita
  • Nombre de padre, madre o tutor
  • Cédula de padre, madre o tutor
  • Teléfono de contacto

Estudiantes de 5.° y 6.°

La solicitud se realiza a través de la Fórmula 54 en el liceo donde el estudiante se encuentre cursando. El mismo liceo luego envía dicha documentación a la Oficina Reguladora y esta informará si el pase puede ser otorgado o no.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

ANEP

Te puede interesar