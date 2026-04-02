ANP abrió un llamado laboral para un cargo con sueldo de más de $ 66.000: qué requisitos pide

La Administración Nacional de Puertos (ANP) abrió un llamado laboral para un cargo de Ingeniero Naval, un puesto categorizado como "Profesional I A – Nivel 6". En la convocatoria, el organismo público especifica los requisitos y más información relevante a la postulación para este trabajo.

El período de inscripciones inició el 25 de marzo de 2026 y se mantendrá abierto por 13 días más.

Sueldo y carga horaria del llamado de ANP

Las bases del llamado detallan que la remuneración que ofrece ANP para este cargo abierto se puede encontrar en la página web de ANP. Según la tabla de salarios a valores de 2025, un trabajo Profesional I A – Nivel 6 tiene un sueldo mensual de $ 66.375 por 40 horas semanales de trabajo, que es la carga horaria especificada en esta convocatoria.

Sin embargo, la convocatoria agrega que al sueldo se le añaden viáticos, prima por asiduidad, y los beneficios sociales que correspondan de acuerdo a la normativa vigente. Además, los valores se ajustarán a la fecha de ingreso, según lo que establezca el Poder Ejecutivo.

Qué requisitos solicita ANP

El llamado tiene los siguientes requisitos excluyentes:



Ser ciudadano natural o legal en las condiciones establecidas en la Constitución de la República.

Tener más de 18 años de edad al momento de la inscripción.

Cédula de identidad vigente al momento de la inscripción.

Los ciudadanos que hayan cumplido 18 años antes de las últimas elecciones obligatorias deberán acreditar haber votado en dichos comicios, o presentar la justificación de no voto otorgada por la Corte Electoral.

Poseer al momento de la inscripción título universitario original, habilitante para ejercer la profesión a la que se postula, expedido o revalidado por la Universidad de la República o Universidades habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura. No se aceptarán inscripciones con título en trámite.

Puerto de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

Período de postulaciones y cómo anotarse a este llamado

Este llamado a concurso permanecerá abierto hasta el miércoles 15 de abril, y las inscripciones se realizarán a través del sitio web de la ANP, por medio del formulario correspondiente, que se puede encontrar en este enlace.

Se puede acceder a las bases del llamado a través de la página web de la ANP. Para consultas, el correo electrónico indicado es llamadosexternos@anp.com.uy. También está disponible el teléfono de consultas 1901/2402.