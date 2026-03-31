Embajada de EE.UU. abre llamado laboral con sueldos de hasta $ 140.000: requisitos y cómo anotarse

La Embajada de Estados Unidos abrió tres llamados para puestos administrativos para uruguayos residentes, con sueldos mensuales de $ 141.135 (remuneración anual de $1.693.628) y 40 horas semanales. Las inscripciones ya están abiertas y hay tiempo para postularse hasta el 9 de abril, a través de la plataforma oficial ERA (Emergency Rental Assistance) del Departamento de Estado.

Los puestos vacantes son para: asistente administrativo de la unidad de la salud, asistente de Recursos Humanos y asistente consular. Estos cargos forman parte del funcionamiento diario de la misión diplomática, apoyando en tareas de logística, infraestructura y gestión interna.

Requisitos clave: ¿qué perfiles busca la Embajada de EE.UU para estos cargos?

Para postularse a cualquiera de las tres vacantes, los interesados deben acreditar al menos dos años de estudios universitarios o terciarios aprobados. En cuanto a las habilidades lingüísticas, el nivel de exigencia varía: mientras que para la unidad de salud se requiere un buen conocimiento tanto en inglés como en español, los roles de Recursos Humanos y Asistente Consular demandan un dominio fluido de ambos idiomas, incluyendo la capacidad de realizar traducciones. Además, se valorará la experiencia previa de entre dos y tres años en tareas de atención al público, aplicación de leyes o gestión administrativa, y buen o excelente manejo de herramientas del paquete Microsoft.

Embajada de Estados Unidos en Uruguay , tramite para viajar a Estados Unidos Foto: Embajada de EEUU en Uruguay

¿Cómo postularse a los puestos de la Embajada de EE.UU?

Los llamados están dirigidos a residentes en Uruguay y se gestionan exclusivamente a través del sistema ERA, plataforma oficial del Departamento de Estado para reclutamiento global. Las convocatorias ya están abiertas y cierran el 9 de abril (los de asistente administrativo y de Recursos Humanos) y el 13 de abril (asistente consular).

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