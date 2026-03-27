UTE abrió un llamado laboral para operarios en todo el país con sueldos de $ 56.325

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) abrió un llamado laboral el pasado 20 de marzo para 63 puestos de operarios en las distintas regiones del país. Ofrecen un salario nominal de $ 56.325 por ocho horas diarias. Se reciben postulaciones hasta el 6 de abril y las inscripciones ya están abiertas.

Los seleccionados trabajarán en distintas unidades de la administración, cumpliendo tareas de operación, mantenimiento e inspección de instalaciones eléctricas de distribución y subestaciones, garantizando la continuidad, calidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica, entre otros labores.

Formación requerida de DGETP

Para postularse al cargo de operario, hay requisitos desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGTEP):

1. Tener aprobado primer año sin previas y por lo menos dos asignaturas de segundo año del segundo ciclo de alguno de los siguientes cursos de DGETP:



Bachillerato técnico profesional – operaciones, mantenimiento y maniobra en baja, media, alta y extra alta tensión (instalaciones eléctricas de trasmisión y distribución).

Bachillerato técnico profesional en cualquiera de las opciones: instalaciones eléctricas, mantenimiento industrial, mecánica industrial, operador de procesos industriales.

Bachillerato técnico en alguna de las siguientes opciones: robótica y automatismo, sistemas mecánicos automatizados.

Oficinas UTE Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

2. Ser egresado del curso de DGETP:



Bachillerato técnico profesional – operaciones, mantenimiento y maniobra en baja, media, alta y extra alta tensión (instalaciones eléctricas de trasmisión y distribución).

¿Cuántos cupos hay en cada región?

De los 63 puestos de operarios para trabajar en UTE, 16 son en la región Este del país, abriendo una plaza en: La Floresta, La Paloma, Maldonado, Punta del Este y Salinas. En Las Toscas abren tres cupos, en Rocha cuatro y en San José de Carrasco, dos.

En lo que es el centro Oeste, son 15 los puestos disponibles que se distribuyen por uno en: Ciudad del Plata, Las Piedras, Libertad, Nueva Helvecia, Punta del Tigre y Rodríguez. En Pando ofrecen cuatro vacantes y en San José cinco.

En la capital del país abren 26 puestos y en el Norte ocho; siendo uno en Paso de los Toros, dos en Rincón del Bonete y cinco en Tacuarembó.

¿Cómo presentarse al llamado laboral de UTE?

Los interesados deberán inscribirse a través del formulario disponible en: https://portal.ute.com.uy/

Se recibirán postulaciones hasta las16:00 horas del 6 de abril. La documentación se debe entregar en el botón entrega de documentación digital del llamado, adjuntando la documentación solicitada en las bases.

Por más información: llamadosexternos@ute.com.uy