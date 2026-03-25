Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

MEF abrió un llamado laboral para cargos administrativos con bajos requisitos con sueldos de hasta $ 93.356

La Dirección General de Casinos abrió 33 cupos para cubrir funciones administrativas de diverso tipo. Se precisa bachillerato completo y reciben inscripciones hasta el 30 de marzo. Conocé las tareas y cómo postularse.

El País
El País
25/03/2026, 12:35
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Casinos del Estado
Casinos del Estado
Foto: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Casinos, abrió un llamado de 33 puestos administrativos. Por 48 horas semanales, ofrecen una remuneración nominal de $ 87.952 para Montevideo y $ 93.356 para Canelones. Las postulaciones se realizan vía mail y tienen como requisito excluyente contar con bachillerato completo.

Buscan perfiles para desempeñar tareas administrativas, de fiscalización de casinos y salas de esparcimiento en modalidad provisoria. De los 33 cupos abiertos, seis están destinados a personas autodefinidas afrodescendientes, según el Artículo 4 de la Ley N° 19.122.

Cancillería abre nuevo llamado laboral: requisitos y plazos para los puestos con sueldos de más de $50.000

Requisito excluyente para el cargo administrativo

Para postularse al puesto de la Dirección General de Casinos se precisa educación media superior completa (bachillerato diversificado de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente o bachillerato de la Dirección General de Educación Técnico Profesional – DGETP-UTU).

Una mujer apostando en una máquina tragamonedas de un casino
Una mujer apostando en una máquina tragamonedas de un casino.
Foto de Archivo.

¿Cómo postularse al puesto del MEF?

Las postulaciones del cargo administrativo se reciben vía mail a: postulaciones@casinos.gub.uy
Lugar de recepción de consultas: 29015131, internos: 416, 420 y 423

Para más información, acceder a las bases del llamado a través de: https://www.uruguayconcursa.gub.uy

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Llamados laborales

Te puede interesar