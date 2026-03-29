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Antel abre llamado laboral con 48 puestos y sueldos de $ 41.200 más $ 20.000 de partida de alimentación

La Administración Nacional de Telecomunicaciones está en busca de 48 perfiles de ventas básico. Piden bachillerato completo y una dedicación de 40 horas semanales, para cubrir puestos en Montevideo y en el interior.

El País
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29/03/2026, 10:00
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Oficinas de Antel en Montevideo.
Oficinas de Antel en Montevideo.
Foto: Presidencia.

Antel abrió un llamado laboral de perfil de ventas básico para cubrir 48 puestos, con una remuneración de $41.245 y $20.312 de partida de alimentación. Exigen bachillerato completo y las inscripciones están abiertas hasta el 22 de abril.

La descripción del puesto incluye la atiende a los clientes y agentes de venta de la empresa, brindando información general o específica, gestionando sus necesidades relativas a productos, servicios o facturación, entre otras tareas administrativas.

MEF abrió un llamado laboral para cargos administrativos con bajos requisitos con sueldos de hasta $ 93.356

Requisitos excluyentes para el cargo de ventas básico

  • Tener como mínimo 18 años cumplidos al momento de cierre de inscripción del llamado.
  • Poseer ciudadanía natural o legal.
  • Egresados de bachillerato de secundaria o CETP-UTU

¿Cómo postularse al cargo administrativo de Antel?

La entidad recibirá postulaciones hasta el 22 de abril a través de: https://www.antel.com.uy/institucional/oferta-laboral
Para más información, consultar: https://www.uruguayconcursa.gub.uy

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