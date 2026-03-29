Antel abre llamado laboral con 48 puestos y sueldos de $ 41.200 más $ 20.000 de partida de alimentación

Antel abrió un llamado laboral de perfil de ventas básico para cubrir 48 puestos, con una remuneración de $41.245 y $20.312 de partida de alimentación. Exigen bachillerato completo y las inscripciones están abiertas hasta el 22 de abril.

La descripción del puesto incluye la atiende a los clientes y agentes de venta de la empresa, brindando información general o específica, gestionando sus necesidades relativas a productos, servicios o facturación, entre otras tareas administrativas.

Requisitos excluyentes para el cargo de ventas básico

Tener como mínimo 18 años cumplidos al momento de cierre de inscripción del llamado.

Poseer ciudadanía natural o legal.

Egresados de bachillerato de secundaria o CETP-UTU

¿Cómo postularse al cargo administrativo de Antel?

La entidad recibirá postulaciones hasta el 22 de abril a través de: https://www.antel.com.uy/institucional/oferta-laboral

Para más información, consultar: https://www.uruguayconcursa.gub.uy