Antel abre llamado laboral con 48 puestos y sueldos de $ 41.200 más $ 20.000 de partida de alimentación
La Administración Nacional de Telecomunicaciones está en busca de 48 perfiles de ventas básico. Piden bachillerato completo y una dedicación de 40 horas semanales, para cubrir puestos en Montevideo y en el interior.
Antel abrió un llamado laboral de perfil de ventas básico para cubrir 48 puestos, con una remuneración de $41.245 y $20.312 de partida de alimentación. Exigen bachillerato completo y las inscripciones están abiertas hasta el 22 de abril.
La descripción del puesto incluye la atiende a los clientes y agentes de venta de la empresa, brindando información general o específica, gestionando sus necesidades relativas a productos, servicios o facturación, entre otras tareas administrativas.
Requisitos excluyentes para el cargo de ventas básico
- Tener como mínimo 18 años cumplidos al momento de cierre de inscripción del llamado.
- Poseer ciudadanía natural o legal.
- Egresados de bachillerato de secundaria o CETP-UTU
¿Cómo postularse al cargo administrativo de Antel?
La entidad recibirá postulaciones hasta el 22 de abril a través de: https://www.antel.com.uy/institucional/oferta-laboral
Para más información, consultar: https://www.uruguayconcursa.gub.uy
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