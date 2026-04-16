Oposición cuestiona al Frente Amplio por eventuales modificaciones impositivas: "Basta de mazazos"

Desde filas opositoras se cuestionó este jueves un análisis que comenzó a hacer el Frente Amplio sobre la cuestión tributaria. Un informe, que no establece propuestas concretas, señala la posibilidad de impulsar modificaciones impositivas con el objetivo de avanzar hacia una "sociedad igualitaria, fraterna y solidaria".

Si bien el presidente Yamandú Orsi y el ministro Gabriel Oddone han descartado nuevos impuestos como por ejemplo el del 1% al 1% más rico del país, en la fuerza política hay actores que insisten con esta u otras posibilidades. En la última sesión de la Mesa Política de la coalición de izquierda —este lunes— se puso en consideración un informe elaborado por la Unidad Temática de Economía de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio luego de un proceso de trabajo en el que participaron unas 20 personas "con diversas miradas", entre los que estuvieron "autoridades gubernamentales, académicos y especialistas".

"La cuestión tributaria ha sido y será central en el debate sobre las estrategias de desarrollo y no puede ser un asunto que escape a la discusión pública y menos aún a los debates culturales de una fuerza de izquierda —sostiene el documento de la Uteco, al que accedió El País—. Más aún, es un tema central de la discusión programática que debe ser afrontado con rigor, considerando los resultados tanto en términos de eficacia y eficiencia, como en términos distributivos".

El informe, se sostiene en su introducción, "sugiere el análisis y la evaluación de una serie de posibles cursos de acción que permitan continuar avanzando hacia los objetivos transformadores que orientan al Frente Amplio". El punto de partida del Uruguay es el de "una sociedad de desarrollo relativo alto", pero al mismo tiempo con "características sociales inaceptales", y en ese sentido con "oportunidades para mejorar considerablemente su bienestar y su igualdad".

Entre los impuestos a revisar aparecen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), el Impuesto Específico Interno (Imesi), el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto al Patrimonio y también el Impuesto al Valor Agregado (IVA), este último para hacerlo "personalizado" y establecer una "progresividad" en el pago y que no sea para todos igual.

Blancos y colorados cuestionaron este análisis interpretando que derivará en un aumento de impuestos para la ciudadanía. El senador del Partido Nacional Javier García manifestó a El País que en el Frente Amplio "le llaman revisión fiscal pero en verdad es un ajuste fiscal".

"Por más que le cambien el nombre es lo mismo y es fruto de algo que ya se veía venir. En el Presupuesto hicieron un ajuste fiscal de US$ 1.200 millones, 600 por vía directa de aumento y creación de impuestos", dijo y agregó que luego "establecieron la expropiación de los aportes en exceso de los trabajadores al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que va a suponer que decenas de millones de dólares entren a Rentas Generales y se le saquen básicamente a la clase media uruguaya".

Según García, el Frente Amplio "tienen el vestuario pronto para ejecutar" un nuevo ajuste fiscal y "no es creíble" que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sean ajenos a este análisis interno del Frente Amplio. A su entender, esto representa "el fracaso de un Presupuesto que ya se destrozó" porque "fue hecho sobre bases que no eran verdaderas", porque "se estipulaba un nivel de crecimiento que solo el MEF sostenía y todos los analistas decían que era imposible".

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Martín Lema, senador blanco, también planteó en su cuenta de X: "El FA insiste con revisar impuestos. ¿Otra vez le van a incumplir a los uruguayos? Basta de mazazos. ¡Gobiernen de una vez!".

El FA insiste con revisar impuestos. ¿Otra vez le van a incumplir a los uruguayos? Basta de mazazos. ¡Gobiernen de una vez! — Martin Lema (@MartinLemaUy) April 16, 2026

También el senador del Partido Colorado Robert Silva expresó que el Frente Amplio "siempre vuelve al mismo lugar", en el sentido de "más impuestos, más Estado ineficiente, más presión sobre el que produce afectando al trabajo y el empleo".

"El ministro Oddone no es la garantía. Es la cara amable del FA real que cada vez conocemos mejor. El que cuando necesita recursos va directo al bolsillo de los uruguayos", apuntó.

El @Frente_Amplio siempre vuelve al mismo lugar:

más impuestos, más Estado ineficiente, más presión sobre el que produce afectando al trabajo y el empleo.

El ministro Oddone no es la garantía. Es la cara amable del FA real que cada vez conocemos mejor. El que cuando necesita… — Robert Silva (@RobertSilvaUy) April 16, 2026

Gobierno analiza un nuevo cambio en el precio de los combustibles

Por otro lado, el gobierno también analiza una posible modificación en el precio de los combustibles para mayo, en el contexto del conflicto en Medio Oriente que afectó el precio del petróleo, materia prima fundamental. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recordó que el gobierno subió 7% para el mes de abril tanto en gasoil como en nafta, un porcentaje inferior al que, según dijo, se debió haber ajustado por el alza en el crudo.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante como país de realmente no trasladar a la población en el precio lo que fue lo que subió Argentina, lo que subió Brasil, lo que subió la región”, dijo Cardona y agregó: "Es histórico, ningún país se comportó así, solo Uruguay en la región y en el mundo".

"Viendo cómo está la situación en Irán, parece difícil poder mantener esto", advirtió.

Pistero cargando combustible a un vehículo en una estación de servicio. Estefania Leal/Archivo El Pais

En este contexto, el diputado blanco Pablo Abdala salió al cruce en X: "Si la ministra de Industria dice que 'evalúan' un ajuste en los combustibles, y que la situación es difícil de sostener, es porque la decisión está tomada: habrá un nuevo aumento de los combustibles. El gobierno dirá que es por la situación internacional. Y nosotros le recordaremos la dualidad de criterios: en escenario de petróleo bajo no actuó con la misma rapidez".