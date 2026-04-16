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Trump anunció alto al fuego de 10 días entre Israel y el Líbano: "Será la décima guerra que resolveré"

El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a los presidentes de ambos países a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas desde 1983, hace muchísimo tiempo".

El País
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16/04/2026, 14:39
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Donald Trump saluda al llegar a Miami, lugar en el que acudió a un evento de UFC.
Donald Trump saluda al llegar a Miami, lugar en el que acudió a un evento de UFC.
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red Truth Social.

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El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que "se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio".

"He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine", para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera", indicó en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al Air Force One.
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Foto: AFP

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"Será la décima guerra que resolveré"

Según Trump, "ha sido un honor" el "haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Yechiel Leiter, embajador israelí en Estados Unidos, llega a las conversaciones de paz con el Líbano.
Yechiel Leiter, embajador israelí en Estados Unidos, llega a las conversaciones de paz con el Líbano.
Foto: Luke Johnson/EFE.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20 % del petróleo de todo el mundo.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.
EFE

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