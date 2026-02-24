Luego de los 28° que se registraron este martes en Montevideo sobre las 14:00, la temperatura máxima del día, así como los 31° en Salto y 32° en Treinta y Tres, para este miércoles se espera descenso producto de un anticiclón que llegará acompañado de aire fresco.

Así lo pronostican tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como el especialista independiente Mario Bidegain, quien aseguró en diálogo con El País que este miércoles habrá "cuatro o cinco grados menos" que el martes, y el jueves continuará la tendencia.

Según Bidegain, este miércoles en Montevideo la temperatura máxima rondará los 24° en Montevideo y el área metropolitana, y el jueves 24° o incluso 23°. "Va a estar fresco", apuntó, ya que la mínima también bajará. El viernes temprano en la mañana habrá 15°.

"La caída de temperatura es porque tenemos el ingreso de un anticiclón. Esto nos va a dar cielos prácticamente despejados, hace caer las mínimas y las máximas", apuntó.

Luego, el viernes de tarde la temperatura iniciará un repunte producto de viento proveniente del norte. Ese día la máxima, para Bidegain, podría llegar a 26° o 27°, el sábado a 29°, el domingo a 31° o 32° y el lunes a 32° o 33°: "El día más cálido va a ser el de comienzo de clases", estimó.

Así las cosas, Bidegain entiende que habrá "dos días frescos pero luego ya a partir del viernes de tarde empezará ese ascenso de temperatura y el fin de semana va a estar bueno, incluso para playa".

En cuanto a las lluvias, que aún persisten en algunas zonas del país y por eso Inumet mantiene una alerta amarilla, Bidegain afirmó que para los próximos días no se visualizan nuevas precipitaciones.

Personas caminan con paraguas por la Plaza Cagancha un día de lluvia. Foto: Francisco Flores/El País.

El pronóstico del Inumet para los próximos días

El pronóstico de Inumet para los próximos días es coincidente con el de Bidegain. Para la capital y alrededores pronostica 19° de mínima y 22° de máxima este miércoles, ya sin lluvias. Para el jueves prevé 16° y 22°, para el viernes 14° y 23°, y luego hacia el sábado empezaría el repunte: 14° y 28°. Hacia el domingo el pronóstico marca 16° y 29° y hacia el lunes 18° y 30°.

En otras zonas, incluso en el norte, la temperatura también bajará algunos grados, lo que provocará un alivio térmico.

Este martes de tarde persiste una alerta amarilla de Inumet por tormentas y lluvias. Según Inumet, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", explica Inumet, aunque agrega que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".