Inumet emitió una alerta amarilla y otra naranja por tormentas puntualmente fuertes: las zonas afectadas

"En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", detalló.

El País
El País
24/02/2026, 20:45
Dia de lluvia en Montevideo
Transito y gente con paraguas circulando en día de lluvia.
Foto: archivo El País.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una nueva alerta amarilla y otra naranja por tormentas puntualmente fuertes que afectan a varios departamentos. Esta advertencia, que es una continuación de la que inició ayer en el norte, se mantiene vigente ahora hasta las 22:40.

Según Inumet, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

Alertas amarilla y naranja de Inumet por tormentas puntualmente fuertes.
Alertas amarilla y naranja de Inumet por tormentas puntualmente fuertes.
Foto: Inumet.

"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", explicó Inumet, aunque agregó que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".

Localidades bajo alerta amarilla

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Conchillas, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

Localidades bajo alerta naranja

Cerro Largo: Arbolito, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón y Vergara.

