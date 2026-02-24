Inumet emitió una alerta amarilla y otra naranja por tormentas puntualmente fuertes: las zonas afectadas
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una nueva alerta amarilla y otra naranja por tormentas puntualmente fuertes que afectan a varios departamentos. Esta advertencia, que es una continuación de la que inició ayer en el norte, se mantiene vigente ahora hasta las 22:40.
Según Inumet, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.
"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", explicó Inumet, aunque agregó que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".
Localidades bajo alerta amarilla
Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Conchillas, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
Localidades bajo alerta naranja
Cerro Largo: Arbolito, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón y Vergara.
