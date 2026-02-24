Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este martes 24 de febrero y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este martes 24 de febrero de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 18°C y 30°C en diferentes zonas del país.

Para la región del noroeste, durante la mañana se prevee un cielo nuboso y cubierto con presencia de neblinas y bancos de niebla, con la expectativa de precipitaciones y tormentas. Los vientos serán variables al sector oeste, con velocidades de 10 a 30 km/h, y se esperan rachas fuertes asociadas a las tormentas. La tarde y noche mantendrán un cielo nuboso y cubierto con momentos de clareo y neblinas persistentes, sin cambio en el pronóstico de precipitaciones y tormentas. Los vientos rotarán del sector oeste al sudeste a velocidades similares, con períodos variables entre 10 y 30 km/h. La temperatura se mantendrá entre los 19°C y 30°C.

En el noreste del país, la mañana también recibirá un cielo nuboso y cubierto junto a neblinas, aguardándose precipitaciones y tormentas. Los vientos comenzarán desde el norte rotando al oeste, de 10 a 30 km/h, y se pronostican rachas fuertes asociadas a tormentas. El cierre del día mantendrá el aspecto nuboso y las neblinas con previsiones de tormentas que podrían presentarse durante toda la tarde y noche. Los vientos oscilarán del oeste al este, con velocidades de 10 a 30 km/h y un periodo de calmas. Las temperaturas variarán entre 19°C y 29°C.

La zona suroeste experimentará condiciones atmosféricas similares por la mañana, con cielo cubierto y presencia de nieblas y neblinas, acompañado de lluvias y tormentas. Los vientos serán del este al oeste de 10 a 30 km/h, y habrá ráfagas fuertes en asociación con las tormentas. En el final del día, persistirán los cielos cubiertos con un incremento en el viento, que llegará del suroeste al sudeste entre 20 y 40 km/h, y se detectarán rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en zonas costeras. Las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 29°C.

Para el centro-sur, la mañana comenzará con un cielo nuboso y cubierto, pronosticándose precipitaciones y tormentas. Los vientos soplarán desde el noreste entre 10 y 40 km/h, cambiando al oeste con velocidades similares y se esperan ráfagas fuertes ligadas a las tormentas. A partir de la tarde, las condiciones serán consistentes con nubosidad y vientos del oeste al sudeste de 10 a 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en zonas costeras. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 29°C en el Centro-Sur, mientras que en Montevideo y el Área Metropolitana se esperan temperaturas de 20°C a 27°C.

Tormenta sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

En el este, incluyendo a Punta del Este, la mañana se presentará con nubosidad y neblinas, esperándose lluvias y tormentas. Los vientos serán del noreste al noroeste, de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h que amainarán y serán especialmente fuertes en asociación con las tormentas. La situación al final del día seguirá siendo nubosa y con neblinas, con similares pronósticos de precipitaciones y tormentas. En este segmento, los vientos provendrán del noroeste al sector sur con velocidades de 10 a 30 km/h, y rachas de 60 km/h. Para la zona Este las temperaturas se situarán entre 18°C y 28°C, mientras que en Punta del Este permanecerán entre 21°C y 25°C.

Por último, en Montevideo y el Área Metropolitana, la jornada comenzará con un cielo nuboso y cubierto para luego darle paso a precipitaciones y tormentas. Este mismo pronóstico del tiempo se mantendrá a lo largo de la tarde y noche, con vientos del oeste al suroeste de hasta 40 km/h y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

En los próximos días, se espera una disminución en la inestabilidad con cielos que varían de algo nubosos a nubosos y períodos de claro, especialmente a partir del miércoles. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una tendencia a la disminución en los valores máximos. Las neblinas matinales serán una constante, principalmente en el noreste y este del país. La presencia de precipitaciones será menos significativa, aunque se mantiene una baja probabilidad en ciertas zonas. Los vientos predominarán del sector sureste a este y las ráfagas decrecerán en intensidad a medida que avance la semana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.