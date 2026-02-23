Meteorólogos pronostican nuevas lluvias para las próximas horas, inclemencias que llegarán acompañadas de un frente frío y un descenso de temperatura. Mientras en el norte ya rige una alerta amarilla del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en la mañana de este lunes, para Montevideo y el área metropolitana se esperan precipitaciones hacia la noche.

Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de lluvias por hora de Inumet que indica que en la estación meteorológica del Prado la previsión es de lluvias a partir de las 20:00 aunque el pico se dará en torno a las 22:00, con 12 milímetros acumulados. Luego seguirá lloviendo en la madrugada del martes.

#pronóstico de lluvias horarias, para LUNES 23 febrero, según modelo WRF, para Prado (#Montevideo). Se esperan lluvias a partir de las 20:00 hora local con un máximo horario de 21 a 22:00 horas (12 mm). Seguirá lloviendo en madrugada de Martes 24. pic.twitter.com/cPFSZtWSYi — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 23, 2026

Precisamente, Bidegain compartió otro pronóstico que menciona únicamente las lluvias del martes. Montevideo aparece junto a varios departamentos del sur y el oeste entre los más afectados por las precipitaciones: "Pasaje de frente frío con lluvias y tormentas sobre el este de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos alcanzará al oeste de Uruguay".

#lluvia acumulada (mm), según Cosmo7 (@inmet_) para MAR24feb. Habrá lluvias en el Sur, SW y litoral Oeste de #Uruguay de 12 a 30 mm. Pasaje de frente frío con lluvias y tormentas sobre Este #PBSAS y Entre Ríos, alcanzará el Oeste de Uruguay. pic.twitter.com/mgU2uhKept — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 23, 2026

Otra información que divulgó en su cuenta de X indica lluvias en Montevideo este lunes y durante la madrugada del martes. El resto de la semana permanecería sin precipitaciones.

#PronosticoDelTiempo para #Montevideo, según@meteoblue, de LUN23feb a DOM01mar. Se espera una tmáx 30°C para LUN23 con tormentas hacia la noche. MAR24 con lluvias (10-20 mm) con tmáx 28° y mejora el MIE25 con 24°C. JUE26 desciende a 22° de tmax. VIE27 y SAB28 24° y 28°C de tmáx pic.twitter.com/DpVEJXKu0c — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 23, 2026

Su colega Guillermo Ramis dijo en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que en Montevideo no se esperan lluvias este lunes pero sí el martes, aunque serían "chaparrones, que no son gran cosa pero ayudan".

Agregó que el miércoles "pasa un frente frío y baja la temperatura", pero "después repunta nuevamente" hacia el final de la semana.

En concreto, Ramis describió que este miércoles habrá 29° de temperatura máxima y abundante nubosidad, el martes también estará nuboso pero con chaparrones y 27° de máxima. El miércoles la máxima no superará los 22° y estará "ventoso del sur".

Una persona con paraguas caminando en un día de lluvia. Foto: Leonardo Mainé

El pronóstico de Inumet y su alerta amarilla

Inumet emitió esta mañana una alerta amarilla que afectó a departamentos del norte y probablemente se vaya actualizando en el correr de la jornada.

Se trata de una advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que abarcó inicialmente a localidades de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rivera.

Según Inumet, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", explicó Inumet, aunque agregó que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".

Más allá de esta alerta, Inumet prevé para Montevideo y el área metropolitana que vaya desmejorando el tiempo hacia la tarde del lunes con precipitaciones y tormentas, situación que persistirá el martes. Además, el instituto no descarta algún chaparrón el miércoles. La temperatura irá bajando desde los 31° previstos para este lunes a 27° el martes y 22° el miércoles.

En el este y el suroeste también se esperan lluvias durante lunes y martes.