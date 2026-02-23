¿Cómo estará el clima hoy lunes 23 de febrero de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 23 de febrero de 2026, se esperan temperaturas mínimas de 17 °C y máximas de 31 °C en la República Oriental del Uruguay.

En la región del noroeste, la mañana del lunes se espera un cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas. Habrá vientos del sector este con velocidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, que podrían ser más fuertes asociadas a las tormentas. Para el final del día, la situación será similar, manteniendo la posibilidad de precipitaciones y tormentas, y vientos del sector este con velocidades que disminuirán a 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas mínima y máxima se mantendrán en 19°C y 29°C respectivamente.

Continuando con el noreste, presentará condiciones climáticas paralelas a la región Noroeste durante la mañana, con un cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y tormentas. Los vientos provendrán del este y noreste con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h. A partir de la tarde, el cielo permanecerá cubierto y se mantendrá la probabilidad de tormentas, con vientos del sector este entre 10 y 30 km/h. Se esperan rachas fuertes asociadas con las tormentas. Los termómetros marcarán una mínima de 17°C y una máxima de 29°C.

El reporte para el suroeste se pronostica para la mañana una condición de algo nuboso a nuboso y períodos de cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas. Los vientos del noreste fluctuarán entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h, y serán más intensas durante las tormentas. Al final del día, se mantendrá el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas, y vientos del sector este entre 10 y 30 km/h con posibilidad de rachas fuertes. La temperatura variará entre 19°C y 29°C.

Nubes de tormenta se ven desde la rambla de Montevideo este jueves 5 de febrero de 2026. Foto: Inumet.

En el centro-sur, la mañana mostrará una mezcla de algo nuboso a nuboso y períodos de cubierto, sin datos sobre precipitaciones. Los vientos del noreste alcanzarán velocidades de 10 a 30 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche, el cielo se tornará cubierto, y se prevén desmejoras con precipitaciones y tormentas. Los vientos serán del sector este variando entre 10 y 40 km/h con periodos variables y ráfagas fuertes en las tormentas. Las temperaturas estarán entre los 19°C y 31°C.

Para la zona este del país, experimentará un clima nuboso con períodos de cubierto y neblinas por la mañana. Se estima una baja probabilidad de precipitaciones y vientos del noreste entre 10 y 30 km/h, incrementando a rachas de 40 a 50 km/h. Por la noche, la cobertura de nubes será completa y ventoso en zonas costeras . Se anticipan precipitaciones y tormentas hacia la noche con vientos del noreste de 20 a 40 km/h, aumentando las ráfagas hasta 60 km/h en zonas costeras. Se prevén temperaturas de entre 17°C y 29°C.

En cuanto a Punta del Este, comenzará la jornada con un cielo nuboso y períodos de cubierto, y una baja probabilidad de lluvias matinales. Los vientos soplarán desde el noreste a velocidades de 10 a 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. Al caer la tarde, se tornará cubierto y ventoso, con expectativas de precipitaciones y tormentas durante la noche. Las rachas de viento podrán ser intensas, oscilando entre 20 y 60 km/h desde el noreste. Temperaturas mínimas y máximas serán de 21°C y 27°C, respectivamente.

Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana se prevé un escenario de precipitaciones y tormentas durante todas las horas del lunes. Se proyectan vientos con rachas fuertes y temperaturas que variarán entre 21 °C y 30 °C.