El pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el día de mañana, domingo 22 de febrero de 2026, las temperaturas en la República Oriental del Uruguay oscilarán entre los 15°C y los 30°C.

En la zona del Noroeste, durante la mañana, el cielo se presentará nuboso con períodos de algo nuboso, y existe una baja probabilidad de precipitaciones escasas. Para el final del día, se prevé un cielo nuboso con períodos de cubierto y la probable formación de tormentas aisladas. Se anticipan vientos del sector este con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas variarán entre los 19°C y los 30°C.

Por su parte, el Noreste contará con una mañana nubosa con períodos de tiempo cubierto y una baja probabilidad de precipitaciones. A medida que avance el día, podrían desarrollarse tormentas aisladas bajo un escenario similar. Los vientos serán del sector este con ráfagas de hasta 50 km/h. Se espera una mínima de 18°C y una máxima de 29°C.

En el Suroeste del país, la mañana tendrá un clima nuboso con intervalos de algo nuboso. No se anticipan eventos significativos en cuanto a precipitaciones. Sin embargo, el panorama no variará mucho para el final del día, manteniéndose el estado nuboso. Los vientos estarán del sector este con velocidades de 20 a 40 km/h y rachas que oscilarán entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 17°C y la temperatura máxima alcanzará los 30°C.

El Centro-Sur experimentará una mañana nubosa con lapsos de algo nuboso, sin referencias claras a precipitaciones. A lo largo de la tarde y noche, el cielo permanecerá en condiciones similares, acompañado de vientos ventosos en zonas costeras alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h procedentes del este. Las temperaturas previstas estarán entre los 16°C y los 31°C.

La región Este se enfrentará a una mañana con neblinas y un cielo que oscilará entre nuboso y cubierto, con una baja posibilidad de precipitaciones. El estado del clima para el resto del día puede traer precipitaciones escasas en la tarde y noche con vientos del noreste y este con rachas de hasta 60 km/h en las costas. La mínima anunciada es de 15°C, y la máxima de 28°C.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

En Punta del Este, el amanecer llegará con un cielo nuboso con intervalos de algo nuboso y sin indicaciones de precipitaciones. Para después del mediodía, el pronóstico sugiere un clima ventoso con posibles lluvias y tormentas ocasionales, particularmente en la noche. Los vientos del noreste al este podrán alcanzar ráfagas de 60 km/h. El termómetro registrará una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 26°C.

Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana se espera una mañana con nubosidad variable. Durante la tarde y la noche la nubosidad persistirá y se presentará un clima ventoso. Los vientos del este y noreste podrán tener ráfagas de hasta 60 km/h. Las temperaturas se moverán en un rango de 17°C como mínima y 29°C como máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.