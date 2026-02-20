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"Un subibaja permanente": Mario Bidegain y Guillermo Ramis explican qué pasará con el tiempo en Uruguay

El pronóstico extendido indica lluvias de mayor duración a partir de la próxima semana. Las temperaturas descenderán y luego volverán a subir hasta los 30°.

El País
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20/02/2026, 11:07
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Temperaturas se mantendrán altas el martes 24 de febrero.jpg
Temperaturas se mantendrán altas el martes 24 de febrero
Foto: Ventusky

Tras el paso de un frente frío que provocó lluvias y tormentas este jueves en gran parte del territorio, el fin de semana se presenta sin probabilidad de precipitaciones y es la antesala de un escenario que se repetirá en las próximas semanas: inestabilidad y temperaturas en “un subibaja permanente”.

En diálogo con El País, el meteorólogo y docente Mario Bidegain apuntó que durante en fin de semana, en Montevideo y el Área Metropolitana, “habrá máximas de hasta 28°C” y la próxima semana se mantendrá con temperaturas altas, “alcanzando los 29° o 30°”, con algo de lluvia hacia el final de la jornada del martes.

Tras tormentas de este jueves, meteorólogos advierten que la semana que viene habrá más lluvias: el pronóstico

Se abrirá un paréntesis entre el miércoles 25 y el jueves 27 de febrero, con un descenso de temperaturas que oscilarán entre los 17° y los 21° en Montevideo. En el interior del país permanecerán las temperaturas más altas.

Dia de calor en Montevideo
Personas en la rambla de Palermo en día de calor en la ciudad de Montevideo.
Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

No se termina el verano

Sin embargo, el verano no se termina. A partir del viernes 27 y hasta fines de febrero, según Bidegain, volverán a subir las temperaturas hasta los 28°.

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis, en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) dijo que “las temperaturas están en un subibaja permanente”.

Ramis recordó que “estamos al borde la fase neutra” antes del fenómeno de El Niño, lo que deriva en tener “un día bien y un día mal”.

El meteorólogo pronosticó que el 3 y el 4 marzo habrá “una depresión importante con rachas de 60 km/h del Río Negro para abajo” y el tiempo estará “complicado en viento y lluvias”.

El pronóstico para hoy viernes 20 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

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