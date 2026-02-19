Tras tormentas de este jueves, meteorólogos advierten que la semana que viene habrá más lluvias: el pronóstico

Un frente frío provoca lluvias y tormentas este jueves 19 de febrero en Uruguay. Las inclemencias de mayor fuerza se registran en el norte, aunque hay pronóstico de probables precipitaciones en todo el territorio nacional.

El extremo sur, fundamentalmente en Montevideo y el área metropolitana, no se esperan lluvias de relevancia. De hecho, esta región junto al este no estuvieron incluidas en las alertas meteorológicas que emitió el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) durante las primeras horas del jueves, aunque el pronóstico no descarta inclemencias para la tarde y la noche.

Justamente, es el este la única zona en donde las lluvias podrían continuar durante la mañana del viernes, aunque se trataría de "precipitaciones aisladas" e irá mejorando.

Según Inumet, una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas". Así lo indicaba en la doble advertencia naranja y amarilla.

"En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias puntualmente copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios.", indicó el instituto.

Persona caminando con paraguas bajo la lluvia Foto: Leonardo Mainé/El País

Metsul también emitió una publicación referida a Uruguay que alerta por "áreas de inestabilidad" que provocarán tormentas fuertes este jueves pero que se posicionarán sobre el norte y no está previsto que afecten al sur.

El meteorólogo Guillermo Ramis, por su parte, comentó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que en el sur, en la zona de Montevideo y el área metropolitana, no será mucha la lluvia de este jueves, aunque en departamentos del norte puede haber "tormentas severas".

"En el sur, alguna precipitación, entre cinco y siete milímetros", dijo, y si bien agregó que no se descarta "alguna célula de tormenta despistada, la probabilidad es muy baja". De cara al concierto de Chayanne esta noche en el Estadio Centenario, expresó que los espectadores "podrían zafar" de las precipitaciones.

De viernes a lunes, Ramis entiende que no lloverá, pero ya el martes volverán las precipitaciones que, en principio, se extenderán hasta el jueves, aunque solo serían intensas el martes, y tanto miércoles como jueves solo chaparrones.

Las lluvias vuelven la semana que viene y se espera que tengan mayor duración e intensidad

El meteorólogo José Serra aseguró en diálogo con El País que la semana que viene volverán las lluvias, que tendrán mayor duración y posiblemente sean más intensas.

Serra explicó que durante toda la semana que viene estará nuboso, cubierto, con algunas lluvias y lloviznas y mejoras temporarias, es decir, será un período de inestabilidad.

"Se van a mantener las temperaturas normales, aunque el valor de humedad un poco más alto. Vamos a recuperar agua, no mucha pero va a ser un alivio significativo para el agro", adelantó.

Serra expresó que a partir de la noche del domingo "se incrementa la nubosidad" y desde el lunes empezará a llover. "Las temperaturas se van a mantener en 26° de máxima, promedialmente", agregó.

Dijo que estas precipitaciones "son consecuencia del fenómeno del Niño Costero en Perú". Esto no significa que Uruguay haya dejado de estar bajo el fenómeno de la Niña para pasar al Niño, sino que la masa de aire húmedo de la zona de Perú "se traslada por circulación atmosférica hacia estas latitudes, dando lugar a una semana muy inestable". Será "un fenómeno transitorio, no es que se termina la Niña", aseveró.

Su colega Mario Bidegain compartió en su cuenta de X que el mapa de precipitaciones previstas entre el jueves y el martes que viene, que muestra acumulados de entre 25 y 100 milímetros en el suroeste y sur, "las zonas más afectadas por la sequía".