El pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas en la República Oriental del Uruguay para el día jueves 19 de febrero de 2026 oscilarán entre los 16°C y los 31°C.

En la región noroeste, el pronóstico de la mañana es de cielo cubierto con presencia de neblinas, esperándose precipitaciones y tormentas. Los vientos serán del sector este con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas que pueden alcanzar hasta los 40 km/h. Las rachas podrían ser más intensas y estar asociadas a tormentas. Por la tarde y al final del día, la nubosidad continuará y se espera una mejora en las condiciones climáticas con posibles neblinas. Las condiciones de viento se mantendrán similares a las de la mañana. Las temperaturas para esta zona estarán comprendidas entre los 20°C de mínima y los 29°C de máxima.

El noreste la mañana comenzará con un cielo nuboso y cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, y se presentarán precipitaciones y tormentas. Los vientos predominarán del sector este a una velocidad de 10 a 30 km/h y durante los periodos de tormentas se esperan rachas fuertes. Aproximadamente a partir de la tarde, el estado del cielo se mantendrá nuboso y cubierto con mejoría hacia el final del día. La persistencia de neblinas y la probabilidad de precipitaciones y tormentas continuarán. Las temperaturas variarán entre 18°C y 28°C.

Para la zona suroeste, la mañana estará marcada por un cielo nuboso y cubierto con mejoras temporarias, aunque no se descartan precipitaciones y tormentas. Los vientos serán variables alcanzando velocidades de 20 a 30 km/h, con posibles rachas fuertes en el marco de las tormentas. Durante la tarde y entrada la noche se prevé un cielo que oscilará entre cubierto y nuboso, con condiciones de mejora y la continuación de las precipitaciones y tormentas. Los vientos, ahora del sector este, mantendrán velocidades semejantes, y se estima que puedan presentarse rachas de hasta 40 km/h asociadas a tormentas. Las temperaturas en el Suroeste se estiman entre 20°C como mínima y 28°C como máxima.

En el centro-sur, se espera una mañana con cielo nuboso y cubierto con mejoras temporarias y neblinas, mientras que las precipitaciones y tormentas seguirán presentes. Los vientos soplarán desde el sector norte y luego variables, de 10 a 30 km/h, y se esperan rachas fuertes durante las tormentas. Hacia el final del día, el cielo continuará entre cubierto y nuboso, anticipándose mejoras y la probabilidad de que se desarrollen precipitaciones y probables tormentas. Los vientos variarán al sector este con velocidades de 10 a 30 km/h y pueden presentarse rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 28°C.

En el este, se verá una mañana nubosa y cubierta con neblinas y bancos de niebla, estableciéndose una baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del noreste al noroeste en un rango de 10 a 30 km/h. Más adelante, durante la tarde y con el advenimiento del final del día, predominará un cielo cubierto a nuboso, aumentando la posibilidad de precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán del noroeste al sector este con la misma intensidad que durante la mañana. Las temperaturas previstas están entre 18°C y 29°C para esta zona.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

En la localidad de Punta del Este se pronostica un ambiente nuboso a cubierto con una baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos, del noreste al noroeste, mantendrán una velocidad de 10 a 30 km/h. La tarde y noche traerán un cielo que permanecerá entre cubierto y nuboso, con la formación probable de tormentas aisladas. Los vientos se modificarán, mostrando un comportamiento del oeste al sector este, con velocidades similares y periodos en los que se registrarán vientos variables entre 0 y 10 km/h. La variación de la temperatura en este balneario se estimará desde una mínima de 21°C hasta una máxima de 25°C.

Por último, en Montevideo y el Área Metropolitana habrá una jornada donde el cielo evolucionará de nuboso a cubierto. Se pronostican probables precipitaciones aisladas durante la mañana, con vientos que transitarán del noreste al noroeste a una velocidad de 10 a 30 km/h. Avanzada la tarde y la noche, se estima la formación de tormentas aisladas, con vientos que soplarán del noroeste al sureste a 10 a 30 km/h, y podrían presentarse rachas de hasta 40 km/h acompañadas de periodos de calma entre 0 y 10 km/h. Las temperaturas en la capital y sus alrededores se prevén desde los 20°C hasta los 27°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.