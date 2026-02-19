Inumet cesó su alerta por tormentas puntualmente severas para este jueves

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó sobre las 17:35 horas de este jueves la alerta naranja que había emitido más temprano por tormentas fuertes y puntualmente severas y también su alerta amarilla.

Según Inumet, se registró una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas".

Por eso, había alertado: "En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias puntualmente copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios".

Las principales localidades afectadas estuvieron en el interior del país, puntualmente en los departamentos de Artigas, Rivera y Salto.

Personas caminan con paraguas por la Plaza Cagancha un día de lluvia. Foto: Francisco Flores/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.