El pronóstico para hoy viernes 20 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas en la República Oriental del Uruguay para este viernes 20 de febrero de 2026 oscilarán entre los 16°C y los 31°C, con variadas condiciones meteorológicas en las diferentes zonas del país.

En la región noroeste, Inumet pronostica una mañana con cielo nuboso, períodos de algo nuboso y la posibilidad de neblinas y bancos de niebla. Se espera una baja probabilidad de precipitaciones. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá nuboso con similares probabilidades de precipitaciones, y se prevén ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 31°C.

Por otra parte, la región noreste el panorama es similar al noroeste durante la mañana, con neblinas y bancos de niebla, aunque se prevén precipitaciones escasas y aisladas. Hacia el final del día, podrían desarrollarse precipitaciones más probables. Los vientos también podrán presentar ráfagas de hasta 40 km/h. Se anticipan temperaturas que irán de 17°C a 30°C.

En la zona suroeste, la situación climática matutina presenta un cielo nuboso con momentos de algo nuboso y presencia de neblinas, junto a una baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos, siendo del sureste, incluirán ráfagas de hasta 40 km/h. En horas de la tarde y noche, persistirá la nubosidad y las temperaturas permanecerán entre 18°C y 31°C, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para el centro-sur del país la mañana comenzará con un cielo nuboso y posibles precipitaciones escasas. Los vientos seguirán el patrón del sureste con ráfagas estimadas de hasta 40 km/h. Las condiciones persistirán ligeramente nubosas y con baja probabilidad de lluvias al avanzar el día. Las temperaturas mínima y máxima serán de 17°C y 31°C respectivamente.

La zona este exhibirá durante la mañana un cielo nuboso con períodos cubiertos alternados de neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones escasas y aisladas. Posteriormente, las probabilidades de precipitaciones se mantendrán hacia la tarde/noche mientras que los vientos sureste traerán ráfagas que podrían llegar a 40 km/h. En esta zona, se esperan temperaturas entre 16°C y 30°C.

Vista aérea de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo.

Para Punta del Este se proyecta un clima nuboso a algo nuboso con escasas precipitaciones. Las temperaturas permanecerán estables desde la mañana hasta el final del día, variando entre 19°C y 24°C. Los vientos sureste incrementarán su intensidad con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Finalmente, en Montevideo y el Área Metropolitana comenzará el día con un entorno nuboso a algo nuboso con posibilidad de precipitaciones escasas. Las ráfagas de viento podrán llegan hasta 40 km/h. En la tarde y noche se espera una progresión a condiciones ventosas, donde los vientos del sureste al este podrían alcanzar ráfagas de 50 a 60 km/h, y se prevén temperaturas entre 19°C y 26°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.